Гарик Папоян из армянского города Гюмри – кузнец в седьмом поколении. Старинному ремеслу учился с раннего..

В армянском городе Гюмри до сих пор не перевелись кузнецы

Гарик Папоян из армянского города Гюмри – кузнец в седьмом поколении. Старинному ремеслу учился с раннего детства. Хотя до XX века кузнецов хватало по всей Армении, но именно в Гюмри это мастерство обрело свою уникальность. Знания передаются из поколения в поколение. [Гарик Папоян, кузнец]:«Если это в крови, если это нравится, то приходишь (в мастерскую), помогаешь и постепенно, очень медленно этому учишься. Начинаешь что-то делать, помогать, и становится приятно, что можешь помочь отцу. Вот так и становишься кузнецом».

Мастера в Гюмри ковали ворота, двери, люстры и другие предметы. Многие изделия и сейчас украшают здания города, благодаря чему местная архитектура обрела идентичность.

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В Гюмри по-прежнему много кузнецов, но Гарик беспокоится о будущем ремесла.

[Гарик Папоян, кузнец]:«Если у кого-то есть сварочный аппарат или шлифовальная машина, они начинают создавать что-то похожее на то, что делают кузнецы, и называют себя кузнецами. Но традиционное кузнечное дело может скоро исчезнуть. Сейчас все предпочитают использовать современные инструменты и забывают о старых способах».

По мнению специалистов, кузнечное ремесло в Гюмри выделяется художественным подходом. Даже огромные изделия кажутся изящными из-за ажурного рисунка.

[Агаси Тадевосян, специалист по культурной антропологии]:«Гюмри стал местом художественного кузнечного дела, а не только городом, где сохраняют традиции кузнечного ремесла».

Между тем Гарик надежды не теряет. Собирается обучать племянника. Говорит, что все мужчины в семье становятся кузнецами.

[Гарик Папоян, кузнец]:«Всё зависит от любви. Если она в крови, если любишь это дело и всё понимаешь, то это нельзя терять».

В декабре прошлого года кузнечное ремесло города Гюмри включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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