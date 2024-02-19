Тибетцы обвинили Китай в шпионаже за тибетской диаспорой

Тибетская правозащитная организация в горном городе Дхарамсала на севере Индии опубликовала доклад, в котором обвинила Китай..

Тибетская правозащитная организация в горном городе Дхарамсала на севере Индии опубликовала доклад, в котором обвинила Китай в шпионаже за изгнанной диаспорой.

Доклад называется «Китайские транснациональные репрессии в отношении тибетской диаспоры в 2024 году». Его опубликовал Тибетский центр по правам человека и демократии. В нём задокументированы случаи шпионажа, свидетелями которых стали непосредственно тибетцы, проживающие за рубежом.

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[Тензин Дава, правозащитница]:«Они отправляют шпионов и собирают личную информацию о тибетцах в диаспоре, чтобы, по сути, проникнуть в тибетское сообщество за пределами, а затем саботировать его деятельность. Власти Китая рассматривают нас как угрозу».

Заместитель спикера парламента в изгнании заявил, что китайские власти неоднократно взламывали компьютеры и электронную почту, пытаясь собрать личные данные.

[Долма Тсеринг, заместитель спикера парламента в изгнании]:«Всякий раз, когда мы занимаемся какой-либо деятельностью, то взламывают электронную почту людей, которые отвечают за это. Но они ничего нового не найдут, потому что мы и так обнародуем всё, что есть в наших компьютерах. Нам нечего скрывать».

Компартия КНР направила войска в отдалённый горный Тибет в 1950 году, установив там своё правление. Официально она назвала это мирным освобождением.

Нынешний Далай-лама и многие другие бежали из Тибета после неудавшегося восстания против коммунистического правления. Тибетское правительство в изгнании действует в Индии с 1960 года.

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