Тибетцы обвинили Китай в шпионаже за тибетской диаспорой

Тибетская правозащитная организация в горном городе Дхарамсала на севере Индии опубликовала доклад, в котором обвинила Китай..
Дата загрузки: 2024-02-19
Доклад называется «Китайские транснациональные репрессии в отношении тибетской диаспоры в 2024 году». Его опубликовал Тибетский центр по правам человека и демократии. В нём задокументированы случаи шпионажа, свидетелями которых стали непосредственно тибетцы, проживающие за рубежом.[Тензин Дава, правозащитница]:
«Они отправляют шпионов и собирают личную информацию о тибетцах в диаспоре, чтобы, по сути, проникнуть в тибетское сообщество за пределами, а затем саботировать его деятельность. Власти Китая рассматривают нас как угрозу».
Заместитель спикера парламента в изгнании заявил, что китайские власти неоднократно взламывали компьютеры и электронную почту, пытаясь собрать личные данные.[Долма Тсеринг, заместитель спикера парламента в изгнании]:
«Всякий раз, когда мы занимаемся какой-либо деятельностью, то взламывают электронную почту людей, которые отвечают за это. Но они ничего нового не найдут, потому что мы и так обнародуем всё, что есть в наших компьютерах. Нам нечего скрывать».
Компартия КНР направила войска в отдалённый горный Тибет в 1950 году, установив там своё правление. Официально она назвала это мирным освобождением.
Нынешний Далай-лама и многие другие бежали из Тибета после неудавшегося восстания против коммунистического правления. Тибетское правительство в изгнании действует в Индии с 1960 года.
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