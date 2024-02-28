Парламент ЕС принял спорный закон о восстановлении природы

Европарламент утвердил спорный закон о восстановлении природы. Голосование прошло после нескольких недель протестов фермеров по всей..

Европарламент утвердил спорный закон о восстановлении природы. Голосование прошло после нескольких недель протестов фермеров по всей Европе. Их кульминацией стало бурное выступление у штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе. Одна из причин недовольства аграриев – жёсткие экологические нормы.

Законопроект о природе активно продвигали социалисты и «зелёные». Депутаты с правыми взглядами пытались его отклонить. Против него выступила и Европейская народная партия – крупнейшая и ведущая политическая сила парламента ЕС. Однако за новый закон отдали голоса 329 депутатов. Против проголосовали 275, 24 воздержались.

[Сесар Луэна, депутат-социалист]:

«Думаю, это исторический прогресс. Европейскому союзу нужна природоохранная политика, которая выходит за рамки простой охраны. Так что это настоящий скачок вперёд».

Новый закон направлен на то, чтобы восстановить в Евросоюзе пострадавшие экосистемы. В Европарламенте заявили, что 80% природных территорий уже деградировали.

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Согласно новому закону, страны ЕС должны к 2030 году восстановить хорошее состояние трети таких пострадавших территорий, включая леса, луга, реки, озёра и водно-болотные угодья. К 2050 году необходимо восстановить все деградировавшие экосистемы. После этого страны блока должны будут гарантировать, что состояние восстановленных территорий не ухудшится.

Закон распространится и на сельскохозяйственные угодья. То есть у фермеров могут забрать землю, чтобы восстановить на ней прежнюю экосистему. Впрочем, предусмотрено и так называемое экстренное торможение. Его будут применять в исключительных случаях, когда потеря территорий для фермера может оказаться слишком большой, что повлияет на производство продуктов питания для ЕС.

Критики закона говорят, что он разорит аграриев, сократит производство фермерской продукции и приведёт к росту цен.

Новый закон ещё должен принять Евросовет. Только потом он вступит силу.

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