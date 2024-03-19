В пластике нашли намного больше химикатов, чем считалось ранее

В пластиковых отходах обнаружено намного больше видов химикатов, чем считалось ранее. Европейские учёные обследовали разные виды пластика: от упаковки пищевых продуктов до детских игрушек и медицинских устройств. В итоге выявили более 16 тысяч химических веществ, часть из которых считается опасной для человека и окружающей среды.

Ранее Программа ООН по окружающей среде и другие организации утверждали, что в пластике содержится около 13 тысяч видов химикатов.

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[Мартин Вагнер, ведущий автор исследования]:«Нас интересовали химические вещества, которые токсичны для здоровья человека и окружающей среды, сверхстойкие вещества, которые не разлагаются и сохраняются в течение очень длительного времени, называемые вечными химикатами. Мы обнаружили доказательства того, что более 4200 пластиковых химикатов крайне токсичны для человека и окружающей среды».

При этом, эксперты отмечают, что одной лишь борьбы с пластиковыми отходами недостаточно для защиты людей. Они считают, что пластик попадает в окружающую среду, в том числе в воду и пищу, которую потребляют люди.

[Джейн Мюнке, соавтор исследования]:«Загрязняются целые ландшафты. Питьевая вода загрязняется химикатами, которые используются при производстве пластмасс. И это приводит к многочисленным последствиям для здоровья. При этом химические вещества в упаковке, контактирующей с пищевыми продуктами, могут попадать из продукта в пищу. Люди поглощают эти химические вещества вместе с пищей. Сейчас мы находим в организме людей сотни, если не тысячи пластиковых химикатов».

Ежегодно производится около 400 миллионов тонн пластиковых отходов. Сейчас страны пытаются разработать совместный план по решению проблемы.

Представители индустрии пластмасс говорят, что любое соглашение должно способствовать переработке и повторному использованию пластика.

Но ученые отмечают, что необходимо больше прозрачности в том, какие химические вещества, включая добавки и примеси, попадают в пластмассы, в том числе в переработанные продукты.

Переговоры по соглашению продолжатся в следующем месяце в канадской Оттаве. А заключить сделку хотят в декабре в южнокорейском городе Пусан.

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