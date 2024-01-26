Беспилотный вертолёт НАСА на Марсе признан нерабочим

Вертолёт НАСА на Марсе больше не может летать. Об этом объявило космическое агентство США. Миниатюрный беспилотный..
Дата загрузки: 2024-01-26
В 2021 году Ingenuity стал первым беспилотным летательным средством с двигателем, совершившим полёт на другой планете.[Билл Нельсон, представитель НАСА]:
«С прискорбием объявляю, что Ingenuity – маленький вертолёт, который продолжал говорить, что может летать, – совершил свой последний полёт на Марсе. Во время посадки, по крайней мере, одна из лопастей несущего винта из углеродного волокна была повреждена. Мы считаем, что она ударилась о поверхность. Вот так выглядит лопасть».
Ingenuity совершил «аварийную посадку» во время своего предпоследнего полёта. А когда 18 января он летел в последний раз, то потерял связь со своей базой – марсоходом Perseverance («Персеверанс»), или «Настойчивость» .
Свой дебютный полёт Ingenuity совершил в апреле 2021 года. Тогда он кружил над поверхностью Марса в течение 39 секунд.
Вертолёт весил 1,8 килограмма. Он летал на солнечной энергии, помогая проводить исследования Красной планеты с воздуха. Он также участвовал в разведке целей для марсохода Perseverance благодаря крошечной бортовой камере.
По данным НАСА, вертолёт проработал почти 1000 марсианских дней, включая холодные зимние сезоны.
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