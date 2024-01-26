Беспилотный вертолёт НАСА на Марсе признан нерабочим

Вертолёт НАСА на Марсе больше не может летать. Об этом объявило космическое агентство США. Миниатюрный беспилотный..

Вертолёт НАСА на Марсе больше не может летать. Об этом объявило космическое агентство США. Миниатюрный беспилотный дрон Ingenuity («Индженьюити»), что в переводе означает «Изобретательность», завершает свою миссию, которая продлилась гораздо дольше, чем планировалось.

В 2021 году Ingenuity стал первым беспилотным летательным средством с двигателем, совершившим полёт на другой планете.

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[Билл Нельсон, представитель НАСА]:«С прискорбием объявляю, что Ingenuity – маленький вертолёт, который продолжал говорить, что может летать, – совершил свой последний полёт на Марсе. Во время посадки, по крайней мере, одна из лопастей несущего винта из углеродного волокна была повреждена. Мы считаем, что она ударилась о поверхность. Вот так выглядит лопасть».

Ingenuity совершил «аварийную посадку» во время своего предпоследнего полёта. А когда 18 января он летел в последний раз, то потерял связь со своей базой – марсоходом Perseverance («Персеверанс»), или «Настойчивость» .

Свой дебютный полёт Ingenuity совершил в апреле 2021 года. Тогда он кружил над поверхностью Марса в течение 39 секунд.

Вертолёт весил 1,8 килограмма. Он летал на солнечной энергии, помогая проводить исследования Красной планеты с воздуха. Он также участвовал в разведке целей для марсохода Perseverance благодаря крошечной бортовой камере.

По данным НАСА, вертолёт проработал почти 1000 марсианских дней, включая холодные зимние сезоны.

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