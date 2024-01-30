Сфера домашних питомцев в Индии превращается в огромный бизнес

Это Pet Fed – один из крупнейших фестивалей домашних животных в Индии. Сотни гордых владельцев демонстрируют..

Это Pet Fed – один из крупнейших фестивалей домашних животных в Индии. Сотни гордых владельцев демонстрируют своих любимых питомцев.

И ожидается, что события, подобные этому в Мумбаи, станут ещё масштабнее.

В Индии активно расширяются отрасли, которые обслуживают богатый средний класс. И сфера ухода за домашними животными после пандемии стала превращаться в огромный бизнес.

В 2016 году в Индии было 18 миллионов домашних животных. Ожидается, что в 2026 их будет более 50 миллионов. Значительную часть из них составляют собаки.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Актёр и инвестор Pet Fed Дино Мореа говорит, что индустрия домашних животных имеет огромный потенциал для роста.

[Дино Мореа, актёр]:«Люди тратят много денег на домашних животных, потому что это очень большая индустрия, и сейчас она становится огромной».

Здесь ведущие бренды для домашних животных представляют свою продукцию, включая еду, одежду, аксессуары и игрушки.

Рост доходов в стране позволил увеличить расходы на уход за домашними животными и их благополучие. При этом люди балуют своих питомцев изысканными продуктами. На фоне этого процветают компании, которые производят корма.

[Рахин Куреши, глава Pet Tiffin]:«Масштаб этого бизнеса очень велик. Это как океан, а мы всё ещё капля в нём».

Также появились высококлассные зоосалоны, где животных моют и стригут. Грумер может прийти и на дом.

[Вишну Гупта, грумер]:«Открылось столько новых магазинов, новых салонов груминга, новых приютов. Теперь продуктов для животных даже больше, чем для людей».

Но роскошный уход за домашними животными обходится недёшево. По словам владельцев, ежемесячные расходы на еду, лекарства и услуги могут варьироваться от 50 до 200 долларов США.

Короткая ссылка на эту страницу: