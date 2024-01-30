Забытый головной убор элечек в Кыргызстане внесли в список ЮНЕСКО

Старинный женский головной убор возвращают к жизни в Кыргызстане. А в декабре прошлого года его даже..

Старинный женский головной убор возвращают к жизни в Кыргызстане. А в декабре прошлого года его даже внесли в список ЮНЕСКО. Называется он элечек. Для его изготовления используют тонкую натуральную ткань длиной от семи до 40 метров.

[Айдай Асангулова, основательница фонда «Кийиз Дуйно»]:

«Этот головной убор говорил о возрасте и социальном статусе. Кроме того, с ним связаны традиции и ритуалы. Элечек сворачивали только из белой ткани. Это символ жизни, материнства. Элечек – самый важный национальный головной убор для кыргызских кочевников».

Кыргызские женщины надевали элечек на свадьбу и уже в нём приходили в дом мужа. Чем моложе женщина, тем ярче украшения на головном уборе. Чем старше, тем скромнее. У женщин в семьях побогаче украшения были изысканнее. При этом у каждого клана был свой элечек.

Головной убор также служил практическим целям: в него оборачивали умерших и делали из него бинты и пелёнки.

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[Айдай Асангулова, основательница фонда «Кийиз Дуйно»]:

«Бабушка Раат из села Чон-Токой Таласской области рассказала нам, что её муж родился во время миграции. Свекровь роженицы приняла ребёнка, подстелив белый кусок ткани, оторванный от её головного убора. И это произошло не так давно».

Обычно женщины сами сворачивали для себя элечек. Но перед праздниками приглашали помощниц.

[Бурул Исмантаева, сотрудница фонда «Кийиз Дуйно»]:

«Перед особыми мероприятиями, торжествами, в гостях или во время миграции элечек стирали, гладили, приглашали опытных женщин и накрывали на стол. Во время чаепития медленно сворачивали элечек. Это растягивалось на весь день».

При советской власти образ жизни кыргызов поменялся, и об элечеках забыли. Возродить традицию решили 12 лет назад.

Сотрудники общественного фонда «Кийиз Дуйно» год ездили по всему Кыргызстану, искали пожилых женщин и учились у них правильно скатывать элечек. На основе собранных фото- и видеоматериалов выпустили две книги.

Сейчас элечеки продают на рынках. В зависимости от качества они стоят от 17 до 170 долларов.

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