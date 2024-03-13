Французский остров Мон-Сен-Мишель снова стал неприступным

Знаменитый французский остров Мон-Сен-Мишель вновь стал неприступным. Самый высокий в этом году прилив затопил часть дороги...

[Жюли Дион, сотрудница турагентства]:

«Я работаю на острове. Поэтому нужно рассчитывать время, чтобы успеть туда попасть. Но сегодня прилив такой сильный, что пока никто не может попасть на остров. Мы ждём».

Знаменитый французский остров Мон-Сен-Мишель вновь стал неприступным. Самый высокий в этом году прилив затопил часть дороги. Добраться до острова сейчас можно только на лодке.

На острове находится аббатство, которому уже тысяча лет. Оно окружено посёлком, где живут несколько десятков человек. Это место – одна из самых популярных достопримечательностей Франции.

[Виктор Дюкуломбье, турист]:

«Необычно видеть, как Мон-Сен-Мишель снова стал неприступным. Я приезжаю сюда каждый год и всегда хожу на остров пешком. Но отрезанный от мира Мон-Сен-Мишель – впечатляющее зрелище. Это создаёт необычную атмосферу».

Остров знаменит не только историческими памятниками, но и уникальными для Европы приливами и отливами. Иногда вода отступает от Мон-Сен-Мишеля на 18 километров, а иногда распространяется на 20 километров вглубь материка.

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