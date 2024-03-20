Коровотерапия становится популярной в Австралии

Австралиец Карл – частый гость конного парка в штате Виктория. У мужчины врождённый церебральный паралич и..

Австралиец Карл – частый гость конного парка в штате Виктория. У мужчины врождённый церебральный паралич и сколиоз. А четыре года назад он перенёс аневризму сосуда головного мозга. В парке, в окружении животных, Карл чувствует умиротворение.

[Карл Маккеун, гость конного парка]:

«Здесь задумываешься о том, что нужно сбросить скорость. Животные не догоняют нашего темпа, поэтому надо вернуться к их скорости. И это позволяет перефокусироваться».

Помимо лошадей, в парке держат собак-терапевтов. А недавно к ним присоединились коровы. Обнимашки с бурёнками уже набирают популярность в Европе. Теперь коровотерапию пробуют и в Австралии.

Сотрудники конного парка говорят, что общение с любым обученным животным приносит пользу. У людей улучшается физическое и психологическое состояние.

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Однако некоторые австралийские эксперты в области здравоохранения пока сомневаются в пользе зоотерапии.

[Сью Коттон, сотрудница Orygen Youth Mental Health]:

«Эта область терапии находится в зачаточном состоянии. Необходимо проводить больше исследований».

Также некоторые специалисты считают, что нужен регулирующий орган, который составит соответствующие рекомендации.

[Мелани Джонс, психолог]:

«В Европе есть страны, в которых уже действует законодательство, определяющее количество часов обучения (животных) и тому подобное».

Пока непонятно, какие меры предпримет Минздрав Австралии. Зоотерапия развивается в стране очень быстро.

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