Художник разрисовывает столбы электропередачи в австралийском городке

Каждое утро австралиец Дэвид Роу останавливает машину на обочине и достаёт кисть и краски. Прибрежный городок..

Каждое утро австралиец Дэвид Роу останавливает машину на обочине и достаёт кисть и краски. Прибрежный городок Лусинда стал для него художественной мастерской. Мужчина расписывает столбы электропередачи.

[Дэвид Роу, художник]:

«Очень приятно приезжать сюда ранним утром и рисовать. Это приятно, и никто не указывает, что делать. У меня нет начальника. Это здорово».

В Лусинде живёт не более 500 человек. Картинных галерей нет. Но сам городок с разрисованными столбами стал похожим на музей.

[Дэвид Роу, художник]:

«Выходишь на улицу и словно попадаешь в Лувр. Ходишь среди этих столбов и любуешься. Не совсем Лувр, но всё же. Это не менее важно».

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Хотя такое занятие Дэвиду по душе, но, на самом деле, это всё же работа. Художника наняли городские власти. Он разрисовал эти столбы 20 лет назад. А теперь его попросили оживить поблёкшие краски.

[Джейн Петерсен, секретарь Ассоциации прогресса]:

«Некоторые картины едва видны. Смотришь на них, и они выглядят просто ужасно, понимаете? Вид очень печальный».

Картины посвящены Лусинде, его жителям и их занятиям, а также важным для городка событиям. Например, мощному циклону «Яси», который обрушился на штат Квинсленд в 2011 году.

А это местный рыбак. Он недавно скончался. Для его жены эта картина – способ сохранить воспоминания.

[жительница Лусинды]:

«Если позаботиться о картине, то она и через 20 лет будет выглядеть так же. Думаю, это замечательно».

В этой работе есть ещё одна особенность. У Дэвида не всегда получается рисовать беспрерывно.

[Дэвид Роу, художник]:

«Забавно, я рисую, и вдруг подходит старушка и решает рассказать мне обо всех своих проблемах».

В такой ситуации Дэвид просто говорит, что любит всех в этом городке, и называет его прекрасным.

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