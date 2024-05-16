В Новой Каледонии введён режим ЧП, школы закрыты

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь и министр внутренних дел Жеральд Дарманен провели кризисную встречу, посвящённую ситуации в..

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь и министр внутренних дел Жеральд Дарманен провели кризисную встречу, посвящённую ситуации в Новой Каледонии.

На тихоокеанском острове, который находится под управлением Франции, ввели чрезвычайное положение. Также туда направили полицейское подкрепление.

Чрезвычайное положение, вступившее в силу в среду в 5 часов утра по местному времени, даёт властям дополнительные полномочия по запрету собраний и передвижения по острову.

Кроме того, в Новую Каледонию направили ещё 500 полицейских к привычным 1800, которые обычно охраняют там порядок. Участники протестов жгут автомобили и офисы, а также занимаются мародёрством. Школы пока закрыты, а в столице введён комендантский час.

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Также в ходе беспорядков были убиты полицейский трое молодых представителей коренного народа канаков.

Беспорядки вспыхнули из-за нового законопроекта, принятого законодателями в Париже во вторник. Он позволит французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах. Этот шаг, как опасаются некоторые местные лидеры, ослабит голоса коренного народа.

До этого с 1998 года в Новой Каледонии состав электората острова был заморожен. В итоге образовалась такая ситуация, когда пятая часть населения не имела права голоса.

Канаки говорят, что новое правило сделает их голоса почти незаметными, и что они не будут иметь влияния на собственной земле.

Отметим, что в Новой Каледонии проживает 270 тысяч человек. Среди них более 40% – меланезийцы, а 24% – европейцы, в основном французы.

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