Сиднейские парки оцепили в поисках асбеста

Австралийские власти оцепили территории в нескольких парках Сиднея. Там в почве обнаружили асбест. Одновременно школы начали проводить тесты на своих территориях, чтобы исключить наличие токсичного материала.

Впервые асбест обнаружили ещё в январе на одной из детских площадок Сиднея. Потом его также нашли в мульче в нескольких местах рядом с парком, который находится над подземной транспортной развязкой.

Городской совет Сиднея заявил, что начнёт проверять почву в 33 парках. Некоторые из них расположены в популярных туристических местах. Также возьмут пробы с десятков лужаек, где могли использовать загрязённую мульчу. Тестирование продлится несколько недель.

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[Мари Арахна, студентка]:

«Честно говоря, я удивилась, потому что, думаю, это своего рода место встречи для многих студентов. Мы проводим здесь много времени, и это немного пугает».

[Джесс Мейсон, туристка из Великобритании]:«Меня это не слишком беспокоит. Конечно, много оранжевого ограждения – не очень хорошее решение. Но всё равно можно сидеть и наслаждаться солнечным светом. Я не думаю, что это такая уж большая проблема». [Дилан Старлинг, турист из Великобритании]:«Немного беспокоюсь. Но я читал, что можно просто снять слой почвы. Конечно, есть вероятность его вдыхания. Но если не трогать загрязнённые материалы, то, возможно, всё не так уж страшно».

Асбест стал популярен в конце XIX века. Его использовали для армирования цемента и противопожарной защиты. Но более поздние исследования показали, что вдыхание асбестовых волокон может вызвать воспаление лёгких и рак. Сейчас он запрещён во многих странах мира.

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