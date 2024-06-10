Памятник «Мерседесу» поставили в хорватском городке Имотски. Это копия в натуральную величину. Скульптура посвящена не только..

Памятник «Мерседесу» поставили в хорватском городке Имотски. Это копия в натуральную величину.

Скульптура посвящена не только машине, но и тысячам местных жителей, которые в прошлом веке уезжали в Германию на заработки. Возвращались рабочие-мигранты на «Мерседесах». Так немецкий автомобиль стал символом успеха.

[Иван Томич, президент автоклуба]:

«Было выпущено 15 миллионов автомобилей Mercedes W115. Они до сих пор продаются по всему миру. Несмотря на все поломки, это фантастические автомобили. Они созданы для того, чтобы служить долго».

Скульптура выполнена из известняка, добытого в окрестностях города. Весит 50 тонн. Делали её год. Спонсоры пожертвовали 50 000 евро.

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На открытие памятника приехали десятки поклонников немецкой марки.

[владелец Mercedes из Хорватии]:

«Я езжу на Mercedes 124. Это старый автомобиль 84-го года выпуска. Но он по-прежнему в хорошем состоянии». [владелец Mercedes из Боснии]:

«У меня шесть новых и старых «Мерседесов». Два из них – классические».

В Имотски было несколько волн экономической миграции. Одна из крупнейших началась в 71-м году. Тогда на заработки в Германию уехали тысячи людей. Сейчас в городке, где живёт 25 000 человек, насчитывается 8000 «Мерседесов».

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