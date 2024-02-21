Слонёнок появился на свет в Копенгагенском зоопарке

Рождение слонёнка проспали сотрудники Копенгагенского зоопарка. Он появился на свет ночью. Всё прошло благополучно.

[Мас Бертельсен, директор зоопарка]:

«Мы ждали этого с волнением. А слониха немного нас обхитрила. Мы наблюдали за ней 22 месяца: смотрели в камеры наблюдения и по очереди просыпались ночью, чтобы ничего не пропустить. Но этой ночью мы подумали: всё спокойно, поэтому просто подождём, а потом посмотрим».

Утром смотрителям было на что посмотреть. В стаде появился новорождённый слонёнок. Его маму зовут Кумари. Ей 16 лет. Она родилась в этом же зоопарке. Слониху во время беременности не отделяли от стада.

[Мас Бертельсен, директор зоопарка]:

«Мы стараемся создать для слонят те же условия, что и в дикой природе, чтобы его мама рожала в окружении своих тётушек. Это похоже на то, как люди звонят родным, чтобы они помогли».

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Всего через несколько минут после родов слонёнок встал на ноги. Он чувствует себя хорошо. Смотрители уже определили, что это самка. Имя ей пока не выбрали.

В стаде подрастает ещё один слонёнок по кличке Мун. Это тоже самка. Она родилась в октябре 2020 года.

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