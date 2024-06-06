Премьер Италии посетила строящиеся центры для приёма мигрантов в Албании

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила Албанию, где её правительство строит центры для тысяч мигрантов, подобранных в..
Дата загрузки: 2024-06-07
Так Рим пытается ограничить поток нелегальных мигрантов. В прошлом году Мелони подписала соглашение с Албанией об отправке некоторых просителей убежища в балканскую страну и обработки запросов о предоставлении убежища там.
Согласно договору, в ближайшие пять лет в албанский порт Шенгини прибудет 36 тысяч мигрантов. Их дела будут рассматривать в центрах, которые строят на близлежащей авиабазе Гядри. Они смогут вместить 3000 человек.
По словам Мелони, два центра начнут работу с 1 августа.[Джорджа Мелони, премьер-министр Италии]:
«Мы начнём совершенно новый этап в решении проблемы миграции. Соглашение смогут продублировать во многих странах. Оно станет частью структурного решения проблемы в Евросоюзе».
Идея состоит в том, что некоторых спасённых в море мигрантов будут сразу доставлять в Албанию.
При этом там заявки на предоставление убежища обещают рассматривать в течение 28 дней вместо месяцев, которые мигрантам сегодня приходится ждать в Италии.
Оба центра укомплектуют итальянским персоналом. Они будут действовать под итальянской юрисдикцией. Однако внешнюю безопасность обеспечит албанская полиция.
Албания надеется, что этим соглашением заручится поддержкой Рима в её стремлении стать членом ЕС.[Эди Рама, премьер-министр Албании]:
«Италия всегда была нашим самым важным защитником в Брюсселе, и то, что мы имеем честь быть полезными здесь сегодня, мы воспринимаем как благословение».
Мелони говорит, что эта схема в течение пяти лет обойдётся её стране в 670 миллионов евро. Это 7,5% от того, что Италия тратит на свои центры приёма мигрантов сегодня.
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