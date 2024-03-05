Вьетнамский Ханой возглавил список городов с самым грязным воздухом

Густой смог окутал столицу Вьетнама. Ханой возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом. Уровень загрязнения достиг..
Дата загрузки: 2024-03-05
Густой смог окутал столицу Вьетнама. Ханой возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом. Уровень загрязнения достиг 186 баллов. Воздух считается чистым, когда показатель загрязнения не превышает 50-ти.
Смог в Ханое вызван холодной и влажной погодой. Дорожная пыль, выхлопные газы и другие загрязняющие вещества остаются у поверхности земли и не могут подняться выше.
[жительница Ханоя]:
«Думаю, загрязнение в Ханое вызвано большим количеством транспорта и мелкой строительной пылью. Плюс эта холодная погода. Всё это очень вредно для нашего здоровья».
[жительница Ханоя]:
«Это загрязнение не помешает моей работе. Однако с точки зрения здоровья, все так или иначе пострадают. Как минимум, из-за этого будет тяжелее дышать, и люди почувствуют себя плохо».
По официальным данным, в Ханое зарегистрировано восемь миллионов транспортных средств. На них приходится треть выбросов, которые загрязняют воздух в столице. В такой же степени вредят окружающей среде столичные предприятия.
[житель Ханоя]:
«Воздух грязный, потому что слишком много транспорта. Пожилые и больные пострадают больше всего. Но такие, как я, кто проводит большую часть времени в дороге, могут это вынести. Я страдаю от этого уже много лет. Это уже часть нашей жизни».
В феврале органы здравоохранения в Ханое посоветовали людям носить маски и ограничить мероприятия на свежем воздухе.
Вторым городом с самым грязным воздухом стал Тегеран – столица Ирана. На третьем месте – китайский мегаполис Чэнду.
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