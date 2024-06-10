Итальянский гуманоид дебютировал в США

Знакомьтесь, это ErgoCub. Робота создал Итальянский технологический институт. Его дебют в США состоялся в посольстве Италии..

Знакомьтесь, это ErgoCub. Робота создал Итальянский технологический институт.

Его дебют в США состоялся в посольстве Италии в Вашингтоне.

Во время этой демонстрации роботом удалённо управлял оператор. Однако в гуманоида также можно встроить искусственный интеллект.

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[Джорджио Метта, научный директор института]:

«Движениями робота, его балансировкой, ходьбой, задачами, которые он выполняет, можно управлять автономно с помощью методов искусственного интеллекта. Сейчас эта сфера быстро развивается. И мы, конечно, тоже идём в этом направлении, потому что в конечном итоге хотим, чтобы робот был полностью автономным».

Проект финансировало Итальянское управление по компенсациям работникам. Его цель – помочь фабричным рабочим в различных ситуациях.

[Джорджио Метта, научный директор института]:«Мы тестируем роботов, подобных этому, в аэропортах, где есть средства обработки багажа. Так что это один из сценариев, которые мы рассматриваем. Также его можно использовать на складах, куда помещают разные товары».

Также гуманоид пригодится в удалённом мониторинге. Им можно управлять автономно. Это своего рода система виртуальной реальности. То есть оператор может видеть всё, что видит робот, и управлять им на большом расстоянии.

Так, уже проводили испытания, когда оператор был в итальянской Генуе, а робот – в Лондоне. Кроме того, им управляли из Италии, когда сам гуманоид был в Японии.

Ожидается, что эта функция пригодится в тех случаях, когда человек не сможет присутствовать на рабочем месте из-за проблем со здоровьем. Тогда он сможет появиться на работе удалённо в виде робота.

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