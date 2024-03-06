В Дубае кораллы выращивают по-новому

Работник этой необычной фермы Ахмед Хамди проводит весь день, распиливая кораллы на маленькие кусочки. Следующий шаг..

Работник этой необычной фермы Ахмед Хамди проводит весь день, распиливая кораллы на маленькие кусочки. Следующий шаг – посадить их в пробки с отверстиями и поместить в воду. Эта коралловая ферма работает в Дубае.

Здесь применяют новый подход к выращиванию кораллов. Его разработала организация Coral Vita. Она утверждает, что её метод позволяет выращивать кораллы в 50 раз быстрее, чем они растут в естественной среде.

Специалисты создают условия, которые помогают хрупким морским обитателям адаптироваться к тёплой воде.

[Ахмед Хамди, сотрудник фермы]:

«С помощью этой системы замкнутого цикла можно контролировать температуру, а также интенсивность света и волн. То есть мы создаём среду, которая делает кораллы крепче, чем обычно, поэтому они могут выжить в океане».

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Коралловые рифы очень важны для морских существ, поскольку создают для них среду обитания. Но в последние десятилетия много кораллов обесцветилось и погибло. Одна из причин – потепление воды в океане.

Исследователи считают, что кораллы, выращенные в экстремальных условиях, передадут способность выживать следующим поколениям.

На ферме также применяют метод гибридизации – выращивают вместе разные виды кораллов.

[Ахмед Хамди, сотрудник фермы]:

«Помещая кораллы рядом друг с другом, мы создаём целебную среду. Кораллы восстанавливаются быстрее, и у них появляется способность соединяться друг с другом. Так они растут очень быстро».

Подросшие кораллы высаживают на дне Персидского залива.

Организация Coral Vita также открыла фермы в Саудовской Аравии, на Багамских островах и во Флориде в США. Она заявила, что в прошлом году только в Карибском море высадила 30 000 кораллов.

Организация также предлагает людям брать шефство над кораллом. Для этого нужно заплатить за его выращивание. Взамен спонсор получает фотографии своего подопечного.

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