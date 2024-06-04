Экстремальную, но весёлую гонку устроили на реке в косовском Призрене. Сто отчаянных смельчаков отправились в путь..

Заплыв на резиновых камерах от тракторных шин устроили в Косово

Экстремальную, но весёлую гонку устроили на реке в косовском Призрене. Сто отчаянных смельчаков отправились в путь на резиновых камерах от тракторных шин. На дистанции в полтора километра их ждут холодная вода, каменные пороги и быстрое течение.

Такие заплывы здесь проводят уже 20 лет, но в немного другом виде они проходили и раньше в течение нескольких десятилетий. Теперь каждый год сюда приезжают десятки любителей острых ощущений.

[участник соревнований из Призрена]:

«Сначала я боялся, а потом стало легко. Мне очень понравилось, и гонка показалась короткой. Мы от души повесились».

В этом году победила участница из Бразилии.

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[Мафушинья Монтейру, победительница]:

«Это мой самый безумный и удивительный опыт. Просто потрясающе. Мне здесь очень нравится. Я боялась камней и холодной реки, но всё прошло отлично. И для меня это слишком короткая дистанция. Я хочу проплыть больше и надеюсь возвращаться сюда каждый год».

Заплыв устраивают на реке Призренска-Бистрица, которую также называют Лумбарди. Она берёт начало на снежных склонах гор Шар-Планина, протекает через центр Призрена и впадает западнее города в реку Белый Дрин.

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