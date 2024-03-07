Реквизитора «Ржавчины» признали виновной в непредумышленном убийстве

Суд присяжных в США признал реквизитора фильма «Ржавчина» Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Подсудимой грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в 5000 долларов. Дату оглашения приговора судья пока не назвала.

Инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» произошёл 21 октября 2021 года. Актёр Алек Болдуин выстрелил из пистолета в сторону Галины Хатчинс, смертельно ранив её в грудь. Пуля также задела режиссёра Джоэла Соузу.

За оружие отвечала реквизитор Ханна Гутьеррес-Рид. Она и вставила в пистолет боевой патрон вместо холостого. Прокуратура обвинила её в систематическом нарушении техники безопасности.

Адвокат подсудимой заявил, что прокуратура так и не узнала, откуда взялись боевые патроны. Она лишь утверждает, что они появились среди холостых минимум за 12 дней до инцидента. Адвокат также подчеркнул, что обыск у поставщика реквизита провели только через месяц после стрельбы. И если боевые патроны попали в реквизит по его вине, то он уже успел бы уничтожить доказательства.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Ханну Гутьеррес-Рид также обвиняли в сокрытии улик. После выстрела на площадке она якобы передала коллеге сумку, в которой, возможно, находились наркотики. Присяжные признали женщину невиновной.

После суда Гутьеррес-Рид сразу заключили под стражу.

Судить будут и Болдуина. Заседание назначено на 10 июля. Его также обвиняют в непредумышленном убийстве. Актёр утверждал, что только взвёл курок, но не нажимал на спусковой крючок. Экспертиза подтвердила, что это не так.

Короткая ссылка на эту страницу: