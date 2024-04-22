Израиль предъявил обвинения сестре лидера ХАМАС Исмаила Хании

Прокуратура Израиля предъявила сестре лидера ХАМАС Исмаила Хании обвинения в подстрекательстве и проявлении солидарности с террористической..

Прокуратура Израиля предъявила сестре лидера ХАМАС Исмаила Хании обвинения в подстрекательстве и проявлении солидарности с террористической группировкой. Она, как предполагается, похвалила атаку ХАМАС 7 октября, которая спровоцировала войну в Газе.

57-летняя Сабах аль-Салем Хания живет в южном израильском городе Тель-Шева. Её брат находится в Катаре, как и другие официальные лица ХАМАС.

На полицейских кадрах, снятых 1 апреля, видно, как спецназ врывается в дом Хании и задерживает её. Министерство юстиции Израиля сообщило, что с тех пор она находится под стражей. Её адвокат не дал никаких комментариев.

Согласно обвинительному заключению, в течение нескольких дней после того, как ХАМАС 7 октября устроил серию убийств на юге Израиля, Хания десяткам контактов, в том числе своему брату, отправила сообщения, в которых хвалила нападение и призывала к дальнейшей «резне».

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Одно из её сообщений, упомянутых в обвинительном заключении, содержит такие строки: «Пересчитай их и убей их, и не оставляй никого из них в живых».

Во время нападения ХАМАС убил около 1200 израильтян и иностранцев. Ещё примерно 250 человек взяли в заложники.

Между тем, в секторе Газа, по данным ХАМАС, в результате месяцев войны погибло более 34 тысяч палестинцев. Население анклава составляет около двух миллионов человек. Сейчас большинству грозят голод и эпидемии.

В воскресенье самолёты сбрасывали здесь гуманитарную помощь из Великобритании, Египта и Германии.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал Израиль за то, что тот не может обеспечить беспрерывный доступ еды и предметов первой необходимости в Газу. Такие же опасения выражал и президент США Джо Байден.

В ответ на эти заявления Израиль вновь открыл контрольно-пропускной пункт Эрез на севере Газы и разрешил временно использовать порт Ашдод на юге страны.

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