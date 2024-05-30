Исландский вулкан на полуострове Рейкьянес выбросил лаву на 50 метров вверх

Потоки лавы продолжали течь всю ночь из вулкана на юго-западе Исландии, который активизировался в среду. Это..

Потоки лавы продолжали течь всю ночь из вулкана на юго-западе Исландии, который активизировался в среду. Это его пятое извержение с декабря прошлого года.

Из трещины длиной около 3,5 километров вулкан выбрасывал расплавленную породу на высоту более 50 метров. Это самое мощное извержение с тех пор, как вулканическая система активизировалась три года назад.

Правительство предупредило о риске возобновления вулканической активности в районе к югу от столицы Рейкьявика. Исследования показали, что под землёй скопилась магма.

Директор Северного вулканологического центра Исландского университета говорит, что, похоже, трещина продолжает увеличиваться в сторону города Гриндавик. Опасности для жизни людей нет. Перед извержением весь город эвакуировали.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Рикке Педерсен, директор Северного вулканологического центра]:«Сильный поток лавы движется на запад, как это дважды случалось раньше. Он приближается к дороге, ведущей к электростанции Сварценги и Гриндавику, а также к «Голубой лагуне». Если так будет продолжаться, то мы, возможно, в третий раз увидим, как лава течёт по дороге».

В аэропорту Рейкьявика полёты продолжаются в обычном режиме. При этом предыдущая вулканическая активность привела к нарушению централизованного теплоснабжения, закрытию основных дорог и разрушению нескольких домов в рыбацком городке Гриндавик. Туда после эвакуации в конце 2023 года вернулась лишь часть жителей.

[Рикке Педерсен, директор Северного вулканологического центра]:«Ещё в прошлый раз, в январе, на полуострове отключили горячую воду. Пока подобного мы не ожидаем. Но ситуация может измениться по мере извержения».

Из-за активизации геологической системы, которая спала 800 лет, Исландия с населением почти в 400 тысяч человек столкнулась с рядом проблем. Учёные предупреждают, что повторные извержения на Рейкьянесе возможны в течение десятилетий или даже столетий.

Короткая ссылка на эту страницу: