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Исландский вулкан на полуострове Рейкьянес выбросил лаву на 50 метров вверх

Исландский вулкан на полуострове Рейкьянес выбросил лаву на 50 метров вверх

Потоки лавы продолжали течь всю ночь из вулкана на юго-западе Исландии, который активизировался в среду. Это..

Дата загрузки: 2024-05-30

Исландский вулкан на полуострове Рейкьянес выбросил лаву на 50 метров вверх
Потоки лавы продолжали течь всю ночь из вулкана на юго-западе Исландии, который активизировался в среду. Это его пятое извержение с декабря прошлого года.

Из трещины длиной около 3,5 километров вулкан выбрасывал расплавленную породу на высоту более 50 метров. Это самое мощное извержение с тех пор, как вулканическая система активизировалась три года назад.

Правительство предупредило о риске возобновления вулканической активности в районе к югу от столицы Рейкьявика. Исследования показали, что под землёй скопилась магма.

Директор Северного вулканологического центра Исландского университета говорит, что, похоже, трещина продолжает увеличиваться в сторону города Гриндавик. Опасности для жизни людей нет. Перед извержением весь город эвакуировали.

[Рикке Педерсен, директор Северного вулканологического центра]:
«Сильный поток лавы движется на запад, как это дважды случалось раньше. Он приближается к дороге, ведущей к электростанции Сварценги и Гриндавику, а также к «Голубой лагуне». Если так будет продолжаться, то мы, возможно, в третий раз увидим, как лава течёт по дороге».

В аэропорту Рейкьявика полёты продолжаются в обычном режиме. При этом предыдущая вулканическая активность привела к нарушению централизованного теплоснабжения, закрытию основных дорог и разрушению нескольких домов в рыбацком городке Гриндавик. Туда после эвакуации в конце 2023 года вернулась лишь часть жителей.

[Рикке Педерсен, директор Северного вулканологического центра]:
«Ещё в прошлый раз, в январе, на полуострове отключили горячую воду. Пока подобного мы не ожидаем. Но ситуация может измениться по мере извержения».

Из-за активизации геологической системы, которая спала 800 лет, Исландия с населением почти в 400 тысяч человек столкнулась с рядом проблем. Учёные предупреждают, что повторные извержения на Рейкьянесе возможны в течение десятилетий или даже столетий.
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