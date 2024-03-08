Ведущий политический блок Европейского Союза, правоцентристская Европейская народная партия проголосовала за кандидата на пост председателя Еврокомиссии...

Урсула фон дер Ляйен может сохранить свой пост ещё на пять лет

Ведущий политический блок Европейского Союза, правоцентристская Европейская народная партия проголосовала за кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Большинство голосов снова отдали Урсуле фон дер Ляйен.

Это произошло на предвыборном съезде ЕНП, проходившем в Бухаресте 6 и 7 марта.

За проголосовало 400 депутатов, против – 89. Это открывает перед фон дер Ляйен возможность остаться на ещё один пятилетний срок на высшем посту в руководстве ЕС.

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Сохранит ли она свою должность, окончательно станет известно только после парламентских выборов в июне. Для этого Европейская народная партия должна удержать большинство мест в Европарламенте.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Давайте продержимся 90 дней. Давайте выиграем эти выборы. Давайте будем самой сильной партией на этих европейских выборах».

Как ожидается, если фон дер Ляйен сохранит пост, политика ЕС в отношении России и Украины останется неизменной.

Фон дер Ляйен – немецкий консервативный политик и бывший министр обороны ФРГ. Во время своего пятилетнего срока на посту председателя Еврокомиссии она ужесточила политику ЕС в отношении Китая. В частности, искала альтернативные источники поставок разнообразных товаров, включая критически важные микрочипы. Она также создавала новые инструменты защиты европейской торговли.

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