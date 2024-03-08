Нацгвардия США поможет сдержать рост преступности в метро Нью-Йорка

Солдаты Национальной гвардии США начали патрулировать вокзалы и станции метро Нью-Йорка. Губернатор штата Кэти Хокул направила в помощь городской полиции 750 военных. К ним присоединятся ещё 250 полицейских штата Нью-Йорк. Так Хокул хочет сдержать разгул преступности.

За последние два месяца в метро убили троих мужчин и ранили одного работника транспорта. Кроме того, происходят кражи, грабежи, драки и другие преступления.

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[Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк]:«Любой, кто хочет причинить вред или посеять страх в нашем метро, будет пойман. Ясно и просто».

Хотя количество преступлений в метро в феврале снизилось на 15% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пассажиры всё равно напуганы недавними убийствами.

[Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк]:

«Этому нужно положить конец. Это минимум, который можно сделать для жителей Нью-Йорка. И мы не остановимся ни перед чем, чтобы обеспечить безопасность тех, кто каждый раз с волнением проходит через турникеты».

У военных нет полномочий задерживать нарушителей или подозреваемых, но они будут помогать полиции проверять сумки пассажиров. В метро нельзя проносить оружие.

Жители Нью-Йорка по-разному реагируют на присутствие военных.

[жительница Нью-Йорка]:

«Не думаю, что Национальной гвардии обязательно находиться в метро. <…> Там есть полиция. Этого достаточно». [жительница Нью-Йорка]:

«Думаю, это предотвратит некоторые плохие события. Я, безусловно, заметила рост преступности в метро. Даже я – сотрудница полиции Нью-Йорка – не уверена в своей безопасности».

Губернатор также планирует выделить 20 миллионов долларов на поддержание безопасности в метро. Кроме того, она предлагает, чтобы суд на три года запрещал пользоваться общественным транспортом тем, кто совершил преступления в метро, на железной дороге или в автобусах.

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