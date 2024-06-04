Волонтёры спасают от загрязнения подземные пещеры и сеноты в Мексике

Полуостров Юкатан в Мексике славится древними сенотами с прозрачной бирюзовой водой. Это желанные места для любителей..

Полуостров Юкатан в Мексике славится древними сенотами с прозрачной бирюзовой водой. Это желанные места для любителей дайвинга и отдыха на природе.

[Роберто Рохо, биолог и волонтёр]:

«У нас в штате Кинтана-Роо подземные пещеры протянулись на 1800 километров. Когда свод пещеры обрушивается, образуется сенот. Сенот – это окно в удивительный подземный мир».

Но хрупкая система из 10 000 подземных пещер, рек и озёр оказалась под угрозой. Каждый год на Юкатан приезжают миллионы туристов. Некоторые повсюду разбрасывают мусор. В итоге он попадает в сеноты, а затем и в Карибское море, и в океан.

Биолог Роберто Рохо и другие волонтёры взялись за спасение местной природы. Они собирают мусор, попавший в сеноты.

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[Роберто Рохо, биолог и волонтёр]:

«Люди думают, что мы работаем на них и убираем мусор, как будто нам кто-то платит. Но это не так. Мы хотим вернуть достоинство этим пространствам, которые существовали тысячи лет, но вдруг стали превращаться в мусорные свалки и сточные канавы. А пещеры этого не заслуживают. И их обитатели этого не заслуживают».

Два года назад в сенотах близ туристического города Тулум обнаружили кишечную палочку. Экологи видят причину загрязнения в том, что канализационные сооружения построены непродуманно. Сточные воды попадают в Карибское море, и возле побережья разрастаются водоросли.

[Роберто Рохо, биолог и волонтёр]:

«У нас здесь большая проблема с системами канализации. Города выросли, и в них нет надлежащих сооружений. Поэтому во многих местах всё попадает в воду, которую мы пьём».

Роберто говорит, что не намерен ждать, когда власти что-то предпримут. Считает спасение природы и своим долгом. С ним согласны сотни других волонтёров. Хотя им нелегко, но они надеются достичь цели – сохранить в чистоте все подземные пещеры и сеноты на Юкатане.

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