Пятеро лыжников погибли в швейцарский Альпах на границе с Италией. Ещё одного из той же группы..

В Швейцарских Альпах погибли лыжники, ещё одного ищут

Пятеро лыжников погибли в швейцарский Альпах на границе с Италией. Ещё одного из той же группы продолжают искать.

Как сообщается, лыжники вышли на маршрут в субботу, направляясь из популярного у туристов городка Церматт у подножья горы Маттерхорн в посёлок Аролла близ итальянской границы. Сначала погода была хорошей, но потом условия резко ухудшились и, как выразились в полиции, превратились в «катастрофические».

О пропаже лыжников в полицию сообщили их родственники, когда те не прибыли в Ароллу в должное время в субботу вечером.

[Кристиан Вароне, начальник полиции Вале]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Эта группа лыжников состояла из пяти членов одной семьи из кантона Вале. Шестой лыжник приехал из кантона Фрибур, а точнее, города Фрибур. Им было от 21 года до 58 лет».

Одному из участников группы удалось связаться со спасательной командой по мобильному телефону и сообщить, что они находятся у горы Тет-Бланш. Это на высоте примерно 3,5 тысячи метров.

Точку их местонахождения установили точно с помощью мобильного оператора, однако команда спасателей два раза была вынуждена поворачивать назад из-за очень плохой погоды – снегопада, лавин, тумана и сильного ветра. В итоге, когда вечером в воскресенье до лыжников добрались на вертолёте, они были уже мертвы. Причину смерти пока не сообщают.

Их было на месте только пятеро. Где шестой – пока не известно. В поисках также задействуют вертолёты.

Этот инцидент стал одним из самых смертоносных в Швейцарских Альпах за последние годы. Кроме того, в отдельном происшествии в кантоне Вале погиб ещё один лыжник.

Власти предупреждают, что плохие погодные условия в горах сохраняются. Дорога в Церматт закрыта из-за схода лавины.

К слову, в понедельник двое лыжников погибли также в горах Японии. На отдыхающих из Новой Зеландии сошла лавина.

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