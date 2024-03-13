Семья Блумов живёт в пригороде Сиднея, в Австралии. У супругов Кэмерон и Сэм трое детей: Рубен, Ной и Оли. Однажды в 2013 году их сын Ной нашёл сороку, лежащую на земле.
Мальчик принёс её домой. Птицу назвали Пингвин. Вся семья выхаживала сороку. Когда она окрепла, её выпустили на свободу. Но Пингвин часто возвращается к своим спасителям и проводит время с детьми.
Сорока провожает детей в школу и встречает, когда они возвращаются. Кэмерон рассказала, что Пингвин, сидя на ветке, приветствует их, хлопая крыльями. Это похоже на то, как собака виляет хвостом, когда радуется.
Пингвин любит играть в мяч, прогуливаться по дому и садиться на плечо или голову. В это время Кэмерон фотографирует птицу, а затем выкладывает фото в интернет.
Как сорока дружит с австралийской семьёй
Семья Блумов живёт в пригороде Сиднея, в Австралии. У супругов Кэмерон и Сэм трое детей: Рубен, Ной и Оли. Однажды в 2013 году их сын Ной нашёл сороку, лежащую на земле.