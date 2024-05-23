Перуанские археологи обнародовали видеокадры с изображением недавно обнаруженного геоглифа. Он находится в долине Виру недалеко от..

В Перу дрон обнаружил геоглиф возрастом до 1500 лет

Перуанские археологи обнародовали видеокадры с изображением недавно обнаруженного геоглифа. Он находится в долине Виру недалеко от города Трухильо. [Ферен Кастильо, археолог]:«Мы нашли изображение в виде птицы. По мнению экспертов, длина каждой стороны этого геоглифа – 30-40 метров».

Учёные полагают, что возраст геоглифа может достигать 1500 лет. Его создали в эпоху культуры мочика. Рядом с находкой обнаружили керамические изделия того времени.

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[Ферен Кастильо, археолог]:«Кроме того, мы нашли каменные колодцы, которые, видимо, использовали для сбора воды. Все эти обстоятельства были связаны с ритуалом культа воды в обществе мочика».

Геоглиф обнаружили с помощью дрона.

[Ферен Кастильо, археолог]:«Мы снимаем на видео то, что раньше невозможно было увидеть, находясь на земле или на большом возвышении. Дроны очень важны для сбора данных об археологических объектах, которые помогают по-новому воспринимать древнее прошлое».

Культура мочика существовала с I по VIII век на побережье современного Перу. Её центр находился на месте города Трухильо. Мочика были искусными гончарами и хорошими инженерами. Они построили много гидротехнических сооружений.

Геоглифы в Перу не редкость. Самые известные – геоглифы Наски на юге страны. Их протяжённость – 50 километров. Геоглифы были созданы между 200 годом до нашей эры и 700 годом нашей эры.

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