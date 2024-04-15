Камбоджа: как отмечают кхмерский Новый год

У нас про новогодние празднования уже давно забыли, а вот в Камбодже – всё наоборот. Там..

У нас про новогодние празднования уже давно забыли, а вот в Камбодже – всё наоборот. Там кхмерский Новый год празднуют именно сейчас.

В столице Пномпене – повсюду песни, танцы, а ещё много воды. В честь праздника здесь традиционно проходит водный фестиваль. Участвуют и местные жители, и туристы.

Многие вооружены водными пистолетами. Но главные герои сегодня – пожарные. Они распыляют воду с пожарных машин. Но это никого не пугает. Наоборот.

[Антони Лемари, турист из Франции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В эти дни в Камбодже невероятно жарко. Очень приятно, что повсюду много воды. Думаю, это всех охлаждает». [Йин Срейлеап, жительница Пномпеня]:

«В этом году очень жарко, так что хорошая идея – использовать водомёты, поливая людей. Это нас всех очень порадовало». [Хак Бунхен, житель Пномпеня]:

«Я хочу, чтобы они пригнали больше пожарных машин, чтобы было не так жарко. И это привлечёт больше людей».

У ремесленников же – свои новогодние заботы. В честь наступившего года Дракона мастера сплели мифическое существо из бамбука. На работу ушло несколько дней. Дракона установили у входа в местный парк как символ власти, благородства и удачи.

В апреле Новый год традиционно отмечают также в соседних Таиланде, Лаосе и Мьянме. Он приходится на самое жаркое время года в регионе, когда температура воздуха поднимается до 40 градусов по Цельсию.

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