Как британский рыбацкий город привлекает деньги Голливуда

Рабочий город Гримсби на северо-востоке Англии готовится занять достойное место на голливудской фабрике грёз. Когда-то его..
Дата загрузки: 2024-05-30
Когда-то его называли «самым оживленным» рыбацким городом в мире. Но его амбиции гораздо шире.
Сейчас сюда собираются привлекать инвестиции, чтобы построить помещения для дублирования фильмов и телепередач.[Эмма Лингард, жительница Гримсби]:
«В Лондоне завышены цены, у них не осталось старых зданий. Слишком много конкурирующих продакшн-студий. Мы надеемся, что, если построить здесь инфраструктуру, то к нам придут».
В Гримсби есть уникальные места для съёмок. Так, компания ABP создала тут киноквартал со старинными зданиями.
Гримсби также может похвастаться и актёрскими талантами.[Томас Тургус, актёр]:
«Люди гордятся тем, что они из Гримсби. У них есть надежды и уверенность. Возможно, пришло время немного измениться. Надеюсь, киноиндустрия нам поможет».
Но готовы ли местные жители к вторжению звёзд первой величины?[Джейд Ширер, менеджер ресторана]:
«Абсолютно! Определённо не откажусь обслужить Брэда Питта! Нам нужно вернуть людей, чтобы здесь было так же оживлённо, как раньше».
В 2007 году здесь снимали фильм «Искупление» с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях.
Также Гримсби выступил в роли Лондона военного времени в недавнем сериале Netflix «Тела» с британским актёром Стивеном Грэмом в главной роли.
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