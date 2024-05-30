Как британский рыбацкий город привлекает деньги Голливуда

Рабочий город Гримсби на северо-востоке Англии готовится занять достойное место на голливудской фабрике грёз. Когда-то его..

Рабочий город Гримсби на северо-востоке Англии готовится занять достойное место на голливудской фабрике грёз.

Когда-то его называли «самым оживленным» рыбацким городом в мире. Но его амбиции гораздо шире.

Сейчас сюда собираются привлекать инвестиции, чтобы построить помещения для дублирования фильмов и телепередач.

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[Эмма Лингард, жительница Гримсби]:

«В Лондоне завышены цены, у них не осталось старых зданий. Слишком много конкурирующих продакшн-студий. Мы надеемся, что, если построить здесь инфраструктуру, то к нам придут».

В Гримсби есть уникальные места для съёмок. Так, компания ABP создала тут киноквартал со старинными зданиями.

Гримсби также может похвастаться и актёрскими талантами.

[Томас Тургус, актёр]:«Люди гордятся тем, что они из Гримсби. У них есть надежды и уверенность. Возможно, пришло время немного измениться. Надеюсь, киноиндустрия нам поможет».

Но готовы ли местные жители к вторжению звёзд первой величины?

[Джейд Ширер, менеджер ресторана]:«Абсолютно! Определённо не откажусь обслужить Брэда Питта! Нам нужно вернуть людей, чтобы здесь было так же оживлённо, как раньше».

В 2007 году здесь снимали фильм «Искупление» с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях.

Также Гримсби выступил в роли Лондона военного времени в недавнем сериале Netflix «Тела» с британским актёром Стивеном Грэмом в главной роли.

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