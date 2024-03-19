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Всемирный день сна отметили в Мехико

Всемирный день сна отметили в Мехико

Мексиканцы растянулись на ковриках для йоги и подушках, чтобы массово вздремнуть под сенью культового памятника Революции..

Дата загрузки: 2024-03-19

Всемирный день сна отметили в Мехико
Мексиканцы растянулись на ковриках для йоги и подушках, чтобы массово вздремнуть под сенью культового памятника Революции в Мехико. Так здесь отметили Всемирный день сна.

Солнце медленно опускается за горизонт, а участники уже наслаждаются отдыхом среди шума и суеты улиц. Также для них проводят сеанс медитации и дыхательных упражнений.

Массовый сон организовало правительство Мехико. В итоге собралось более 300 человек, желающих поспать в компании.

[Йоали Арана, специалист по сну]:

«Сегодня Всемирный день сна. Мы рассказываем о важности сна для физического и психического здоровья. И сегодня впервые в истории происходит беспрецедентное событие. Мы собрались для массового сна».

Один из участников выразил надежду, что жители столицы будут требовать от своих компаний предоставить больше перерывов для отдыха.

[Маурисио Мартинес, житель Мехико]:
«Это интересно. Уникальное мероприятие. Нам нужно требовать у компаний права на перерыв, особенно у тех, которые требуют работать круглосуточно и даже не дают тебе перерыва на еду. Это хороший шанс для людей высказаться и побороться за получасовой перерыв».

Всемирный день сна отмечают ежегодно 15 марта.
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