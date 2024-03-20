Сэндбординг возвращается в Намибию

Десятки километров песчаных дюн и барханов. Это место – настоящая находка для поклонников сэндбординга. Сюда, в..

Десятки километров песчаных дюн и барханов. Это место – настоящая находка для поклонников сэндбординга. Сюда, в окрестности Свакопмунда в Намибии, снова приезжают туристы, и их всё больше.

[Айлин Язан, туристка]:

«Я впервые каталась на песке. Раньше я занималась сноубордингом в Дохе. Это было не так весело».

До пандемии в Намибию приезжал почти миллион туристов в год. И хотя о локдаунах давно забыли, любители сэндбординга долго не возвращались. Теперь же Свакопмунд оживает. Экономика города сильно зависит от туризма. А местной молодёжи работа помогает сохранять нормальный образ жизни.

[Девон Уотерс, гид]:

«Потому что мы работаем каждый день. Это удерживает меня подальше от улицы, даёт хлеб мне и моей семье. К нам приезжает много туристов. Если работаешь, то всегда получаешь чаевые от людей. Надо только хорошо их обслуживать».

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Свакопмунд расположен между пустыней Намиб и Атлантическим океаном. Благодаря холодному Бенгельскому течению здесь мягкий климат, и сильной жары не бывает. Так что заниматься сэндбордингом среди песков довольно комфортно.

Этот экстремальный вид спорта не так популярен, как сноубординг. Зато он не зависит от смены времени года. Для занятий сэндбордингом делают специальные прочные доски. Чтобы лучше скользили, натирают воском и парафином.

Возвращению сэндбординга в Намибию способствует то, что с прошлого года в порт Уолфиш-Бей заходит в два раза больше круизных лайнеров, чем раньше.

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