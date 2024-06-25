Реконструкцию церемонии инков «Инти Райми» провели в Куско

Древняя культура инков оживает в цитадели Саксайуаман в перуанском городе Куско. Так здесь веками праздновали «Инти..

Древняя культура инков оживает в цитадели Саксайуаман в перуанском городе Куско. Так здесь веками праздновали «Инти Райми». Торжества приходятся на период зимнего солнцестояния. Раньше в это время инки отмечали Новый год.

Праздник, посвящённый солнцу, открывается торжественным появлением вождя инков в окружении подданных. Из церемониальной урны он выливает кукурузный напиток, делая подношения Пачамаме – Матери-Земле.

Каждый год на историческую реконструкцию приезжают сотни туристов из разных стран.

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Настоящий праздник «Инти Райми» в присутствии правителя Империи инков в последний раз прошёл в 1535 году. Потом его запретила католическая церковь. А сама империя окончательно прекратила существование в 1572-м.

Древнюю церемонию возродили 80 лет назад. Но теперь это грандиозный спектакль, в котором играют актёры. Реконструкция основана на записях перуанского историка, который изучал обычаи инков в XVI веке.

Подобную церемонию также проводят в Эквадоре.

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