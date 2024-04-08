В городе Орск в Оренбургской области России в ночь на 6 апреля прорвало дамбу на реке..

Более 4000 человек эвакуировались из-за наводнения в Оренбургской области

В городе Орск в Оренбургской области России в ночь на 6 апреля прорвало дамбу на реке Урал. Затопило не менее 6000 домов, по всей области – более 10 000. Более 4000 человек эвакуированы. По словам очевидцев, вода заполонила улицы буквально за несколько часов, не оставив времени на сборы.

Спасатели работают беспрерывно. Уговаривают людей эвакуироваться, поскольку вода продолжает прибывать.

[Александр Ситников, сотрудник пресс-службы МЧС]:

«Очередной прорыв дамбы в Старом городе Орске, и вода уже прибывает в посёлок Никель и на улице Борисоглебская. Проводятся эвакуации».

По словам губернатора Оренбургской области, это наводнение стало самым сильным за всю историю наблюдений. Уровень воды в реке Урал местами поднялся на четыре метра и превысил девять метров. При этом критической точкой считается уровень в семь метров.

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Опасная ситуация сохраняется и в Оренбурге, где живёт 550 000 человек.

[Сергей Салмин, мэр Оренбурга]:

«Вода прибывает, и в ближайшие дни её уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления – в пойме Урала и Сакмары – в ближайшее время продолжится отключение электроэнергии».

Предупреждение о наводнение выпустили и в Тюмени. В Кургане уже отдали приказ эвакуироваться жителям прибрежных районов.

[Дмитрий Пелих, сотрудник МЧС]:

«В Курганской области складывается крайне неблагоприятная паводковая обстановка. В зону возможного затопления попадают шесть муниципальных округов, в том числе областной центр, 62 населённых пункта с населением свыше 18 000 человек. В регионе действует режим повышенной готовности».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы. Подозреваемым предъявят обвинения в халатности и нарушении техники безопасности при строительстве.

Насыпную дамбу возвели в 2010 году с целью защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Как сообщается, она не была рассчитана на такой высокий уровень воды, но ранее власти Орска говорили, что она должна выдержать. Теперь же её прорвало в двух местах.

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