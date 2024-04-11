Маленькой коале после падения пришлось наложить гипс

Детёныша коалы со сломанной лапкой нашли в районе лесозаготовок эвкалипта в Австралии. Его мама упала с дерева и получила смертельные травмы. Малыш выжил.

«В тот период детёныш только начал высовывать голову из маминой сумки. Малыши такого размера, обычно с трудом выживают, несмотря на заботу о них», – рассказала медсестра ветеринарной клиники Джесс Райс.



Маленькой коале было пять месяцев, весила она 500 граммов. Рентген показал, что у детёныша перелом лапы. Ветеринары наложили крошечный гипс и обеспечили круглосуточный уход.



Когда детёныш набрал вес и окреп, его передали специалисту по уходу за дикими животными. «Пройдёт больше года прежде, чем он станет достаточно взрослым для жизни в дикой природе. Всё это время о нём будут заботиться», – пояснила Джесс Райс.

Коалы постепенно теряют среду обитания из-за вырубки лесов и природных пожаров. Однако в Австралии стараются исправить эту ситуацию.