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Морская тема и грибы вдохновили вязальщицу крючком

Морская тема и грибы вдохновили вязальщицу крючком
Морская тема и грибы вдохновили вязальщицу крючком

Художница из Эстонии Марианна Сейман вяжет крючком цветы, грибы и ракушки. Изделия очень реалистичные с мелкими деталями.

Марианна научилась вязать крючком в детстве. С возрастом овладела различными ремёслами: валянием, шитьём и изготовлением украшений из полимерной глины.

Но, в конце концов, женщина вернулась к вязанию крючком. Сначала вязала броши, потом грибы, морских обитателей и цветы. «Цветы стали крупнее, я начала использовать проволоку в работе и углубилась в эту тему», – рассказала Марианна.

Работы художницы очень похожи на амигуруми. Так называется японское искусство вязания на спицах или крючком маленьких мягких зверушек или предметов, наделённых свойствами живых существ. Изделия плотной текстуры, кажутся мягкими на ощупь, причудливой формы.

Художница проводит мастер классы и продаёт свои работы через интернет-магазин.

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