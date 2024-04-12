Смертоносная атака с ножом в центре Бордо потрясла французов

Французский город Бордо потряс смертоносный инцидент. Здесь произошло нападение с ножом. В результате один человек погиб,..

Французский город Бордо потряс смертоносный инцидент. Здесь произошло нападение с ножом. В результате один человек погиб, ещё двое получили ранения. Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии.

Атака произошла поздно вечером прямо в центре города, на набережной реки Гаронны. Нападавший попытался скрыться, но его застрелила полиция. О его личности пока ничего не сообщают.

Обстоятельства происшествия выясняют. Пока в полиции не рассматривают произошедшее как теракт.

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[Пьер Юрмик, мэр Бордо]:

«Мы сделаем всё, чтобы способствовать успеху расследования. У нас здесь девять камер видеонаблюдения, они работают по всему объекту, и записи уже в распоряжении следствия».

Некоторые местные жители не удивлены произошедшим.

[жительница Бордо]:«Я чувствовала, что такое произойдёт. Мы уже давно предупреждаем чиновников (по вопросам безопасности), и мы не удивлены».

В то же время мэр Бордо говорит, что меры безопасности в городе соблюдены.

[Пьер Юрмик, мэр Бордо]:«Город, префектура, суды и национальная полиция работают совместно, чтобы сделать Бордо максимально безопасным городом. Такие происшествия не сводят к нулю все общие усилия, которые мы предпринимаем для обеспечения безопасности наших сограждан».

Уровень тревоги во Франции в целом повышен. Менее чем через четыре месяца страна будет принимать Олимпийские игры.

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