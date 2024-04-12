Смертоносная атака с ножом в центре Бордо потрясла французов

Французский город Бордо потряс смертоносный инцидент. Здесь произошло нападение с ножом. В результате один человек погиб,..
Дата загрузки: 2024-04-12
Атака произошла поздно вечером прямо в центре города, на набережной реки Гаронны. Нападавший попытался скрыться, но его застрелила полиция. О его личности пока ничего не сообщают.
Обстоятельства происшествия выясняют. Пока в полиции не рассматривают произошедшее как теракт.[Пьер Юрмик, мэр Бордо]:
«Мы сделаем всё, чтобы способствовать успеху расследования. У нас здесь девять камер видеонаблюдения, они работают по всему объекту, и записи уже в распоряжении следствия».
Некоторые местные жители не удивлены произошедшим.[жительница Бордо]:
«Я чувствовала, что такое произойдёт. Мы уже давно предупреждаем чиновников (по вопросам безопасности), и мы не удивлены».
В то же время мэр Бордо говорит, что меры безопасности в городе соблюдены.[Пьер Юрмик, мэр Бордо]:
«Город, префектура, суды и национальная полиция работают совместно, чтобы сделать Бордо максимально безопасным городом. Такие происшествия не сводят к нулю все общие усилия, которые мы предпринимаем для обеспечения безопасности наших сограждан».
Уровень тревоги во Франции в целом повышен. Менее чем через четыре месяца страна будет принимать Олимпийские игры.
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