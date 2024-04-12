fb pixel
Телеканал NTD

Смертоносная атака с ножом в центре Бордо потрясла французов

Смертоносная атака с ножом в центре Бордо потрясла французов

Французский город Бордо потряс смертоносный инцидент. Здесь произошло нападение с ножом. В результате один человек погиб,..

Дата загрузки: 2024-04-12

Смертоносная атака с ножом в центре Бордо потрясла французов
Французский город Бордо потряс смертоносный инцидент. Здесь произошло нападение с ножом. В результате один человек погиб, ещё двое получили ранения. Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии.

Атака произошла поздно вечером прямо в центре города, на набережной реки Гаронны. Нападавший попытался скрыться, но его застрелила полиция. О его личности пока ничего не сообщают.

Обстоятельства происшествия выясняют. Пока в полиции не рассматривают произошедшее как теракт.

[Пьер Юрмик, мэр Бордо]:

«Мы сделаем всё, чтобы способствовать успеху расследования. У нас здесь девять камер видеонаблюдения, они работают по всему объекту, и записи уже в распоряжении следствия».

Некоторые местные жители не удивлены произошедшим.

[жительница Бордо]:
«Я чувствовала, что такое произойдёт. Мы уже давно предупреждаем чиновников (по вопросам безопасности), и мы не удивлены».

В то же время мэр Бордо говорит, что меры безопасности в городе соблюдены.

[Пьер Юрмик, мэр Бордо]:
«Город, префектура, суды и национальная полиция работают совместно, чтобы сделать Бордо максимально безопасным городом. Такие происшествия не сводят к нулю все общие усилия, которые мы предпринимаем для обеспечения безопасности наших сограждан».

Уровень тревоги во Франции в целом повышен. Менее чем через четыре месяца страна будет принимать Олимпийские игры.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...