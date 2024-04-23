Знакомьтесь с самым счастливым водителем автобуса в Аргентине Знакомьтесь, это Рохелио Лопес – самый счастливый водитель автобуса в Аргентине. Называет себя «амиго Рохелио», поскольку.. Дата загрузки: 2024-04-23

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Знакомьтесь, это Рохелио Лопес – самый счастливый водитель автобуса в Аргентине. Называет себя «амиго Рохелио», поскольку питает искренние дружеские чувства к каждому пассажиру.

Водитель серьёзно относится к работе, но выполняет её с юмором: приветствует пассажиров и даже знакомит их друг с другом, а названия остановок напевает. Такая жизнерадостность всех вдохновляет.

[Рохелио Лопес, водитель]:

«Когда сажусь здесь, я словно растворяюсь. Рохелио Лопеса больше нет, есть только люди. Мой долг – относиться с уважением и добротой к каждому, кто садится в автобус».

Амиго Рохелио готов поддержать в трудную минуту, дать совет и подбодрить. Бьянке такое сопереживание помогло хорошо сдать экзамен.

[Бьянка Яконо, пассажирка]:

«Я уже видела его несколько раз до этого и рассказала ему о своей ситуации. Водитель воодушевил меня. Сказал, что усилия не пропадут даром, поскольку окупятся в будущем. И я почувствовала себя счастливой. Каждый раз, когда его вижу, испытываю приятные эмоции и заряжаюсь энергией».





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«Заботы и треволнения – всё это попадает в автобус. Я везу их вместе с пассажирами. Поэтому я ставлю себя на место каждого человека. Никогда не думаю о себе, а думаю о нуждах людей и о том, через что они проходят. Отношусь к ним с уважением».

Рохелио уже больше 30 лет водит автобус по маршруту 152. Он начинается в районе Ла-Бока, где находится стадион одного из сильнейших аргентинских футбольных клубов «Бока Хуниорс», а заканчивается в городе Оливос. Там размещена загородная резиденция президента Аргентины.

Рохелио сейчас 56 лет. Он приехал в Буэнос-Айрес в 90-м году и влюбился в профессию водителя автобуса.

У мужчины есть странички в соцсетях. Там выкладывает фотографии и видео, снятые во время работы. Пассажиры постоянно смотрят его публикации.