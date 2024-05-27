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Яркий танцевальный фестиваль провели в Ла-Пасе

Яркий танцевальный фестиваль провели в Ла-Пасе

Тысячи танцоров в традиционных нарядах заполонили улицы Ла-Паса в Боливии. Здесь проходит фестиваль «Сеньор-дель-Гран-Подер». Участвуют десятки..

Дата загрузки: 2024-05-27

Яркий танцевальный фестиваль провели в Ла-Пасе

Тысячи танцоров в традиционных нарядах заполонили улицы Ла-Паса в Боливии. Здесь проходит фестиваль «Сеньор-дель-Гран-Подер». Участвуют десятки творческих коллективов.

[участник фестиваля]:
«Как истинные боливийцы мы должны представлять нашу культуру. Мы уникальные и самобытные, и мы придумали танец моренада».

К фестивалю начинают готовиться чуть ли не за год. Портные, дизайнеры и вышивальщицы создают богатые наряды. Их стоимость достигает сотен и даже тысяч долларов. Обувь шьют так, чтобы выдержала целый день танцев.

У каждого коллектива есть спонсор. А во время фестиваля за танцорами даже присматривают охранники, чтобы предотвратить ограбления.

[участница фестиваля]:
«Я выбрала танец тинку, поскольку хочу продемонстрировать культуру Северного Потоси. Это очень красивый танец. Сейчас его может увидеть весь мир, а также люди, которые о нём не знали. Это прекрасный танец. Я танцую его с детства».

Фестиваль проводят с начала прошлого века. Праздник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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