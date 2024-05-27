Яркий танцевальный фестиваль провели в Ла-Пасе

Тысячи танцоров в традиционных нарядах заполонили улицы Ла-Паса в Боливии. Здесь проходит фестиваль «Сеньор-дель-Гран-Подер». Участвуют десятки..

Тысячи танцоров в традиционных нарядах заполонили улицы Ла-Паса в Боливии. Здесь проходит фестиваль «Сеньор-дель-Гран-Подер». Участвуют десятки творческих коллективов.

[участник фестиваля]:

«Как истинные боливийцы мы должны представлять нашу культуру. Мы уникальные и самобытные, и мы придумали танец моренада».

К фестивалю начинают готовиться чуть ли не за год. Портные, дизайнеры и вышивальщицы создают богатые наряды. Их стоимость достигает сотен и даже тысяч долларов. Обувь шьют так, чтобы выдержала целый день танцев.

У каждого коллектива есть спонсор. А во время фестиваля за танцорами даже присматривают охранники, чтобы предотвратить ограбления.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[участница фестиваля]:

«Я выбрала танец тинку, поскольку хочу продемонстрировать культуру Северного Потоси. Это очень красивый танец. Сейчас его может увидеть весь мир, а также люди, которые о нём не знали. Это прекрасный танец. Я танцую его с детства».

Фестиваль проводят с начала прошлого века. Праздник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Короткая ссылка на эту страницу: