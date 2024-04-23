Армяне протестуют против передачи Азербайджану четырёх сёл

Армяне проводят акции протеста против согласованной двумя странами передачи Азербайджану четырёх сёл.

Жители Тавушской области на северо-востоке Армении в разных районах перекрыли межгосударственную трассу Воскепар-Ноемберян. Автомагистраль соединяет Ереван и Тбилиси.

Люди протестуют против соглашения между Арменией и Азербайджаном о делимитации границы, о котором 19 апреля объявило МИД Армении.

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[Гарик Данелян, член Национальной ассамблеи Армении]:

«Требование людей – отказаться от этого незаконного процесса. Этот процесс можно провести при одном условии: когда за него выступит народ. Для этого его надо вынести на референдум. Вопрос изменения границ нужно вынести на референдум. Не один человек решает, что делать».

Азербайджан и Армения заявили, что передача – важная веха на пути к мирному соглашению после двух войн. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в этом процессе его страна получает снижение рисков, связанных с делимитацией границ и безопасностью.

Он также отметил, что фактически Азербайджан получает контроль только над двумя с половиной сёлами, поскольку остальная территория уже находилась под управлением Баку.

Азербайджанскими станут сёла Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Их армянская армия заняла в 1991-92 годах.

В этом районе впервые будет демаркирована государственная граница. На линии соприкосновения службу будут нести не военные, а пограничники.

[Елена, местная жительница]:«Если кто-то хочет приехать сюда жить, пусть приезжает и живёт. Но не тюрки. Здесь не должно быть тюрков».

Стоит отметить, что эти сёла в основном заброшены. Однако они имеют стратегическое значение, поскольку находятся недалеко от главной автомагистрали Армении, ведущей к границе с Грузией. Через неё ведётся большая часть торговли страны. Также в этом районе находится трубопровод, по которому страна получает газ из России.

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