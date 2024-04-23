Армяне протестуют против передачи Азербайджану четырёх сёл

Армяне проводят акции протеста против согласованной двумя странами передачи Азербайджану четырёх сёл. Жители Тавушской области на..
Дата загрузки: 2024-04-24
Жители Тавушской области на северо-востоке Армении в разных районах перекрыли межгосударственную трассу Воскепар-Ноемберян. Автомагистраль соединяет Ереван и Тбилиси.
Люди протестуют против соглашения между Арменией и Азербайджаном о делимитации границы, о котором 19 апреля объявило МИД Армении.[Гарик Данелян, член Национальной ассамблеи Армении]:
«Требование людей – отказаться от этого незаконного процесса. Этот процесс можно провести при одном условии: когда за него выступит народ. Для этого его надо вынести на референдум. Вопрос изменения границ нужно вынести на референдум. Не один человек решает, что делать».
Азербайджан и Армения заявили, что передача – важная веха на пути к мирному соглашению после двух войн. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в этом процессе его страна получает снижение рисков, связанных с делимитацией границ и безопасностью.
Он также отметил, что фактически Азербайджан получает контроль только над двумя с половиной сёлами, поскольку остальная территория уже находилась под управлением Баку.
Азербайджанскими станут сёла Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Их армянская армия заняла в 1991-92 годах.
В этом районе впервые будет демаркирована государственная граница. На линии соприкосновения службу будут нести не военные, а пограничники.[Елена, местная жительница]:
«Если кто-то хочет приехать сюда жить, пусть приезжает и живёт. Но не тюрки. Здесь не должно быть тюрков».
Стоит отметить, что эти сёла в основном заброшены. Однако они имеют стратегическое значение, поскольку находятся недалеко от главной автомагистрали Армении, ведущей к границе с Грузией. Через неё ведётся большая часть торговли страны. Также в этом районе находится трубопровод, по которому страна получает газ из России.
Короткая ссылка на эту страницу: