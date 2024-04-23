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Армяне протестуют против передачи Азербайджану четырёх сёл

Армяне протестуют против передачи Азербайджану четырёх сёл

Армяне проводят акции протеста против согласованной двумя странами передачи Азербайджану четырёх сёл. Жители Тавушской области на..

Дата загрузки: 2024-04-24

Армяне протестуют против передачи Азербайджану четырёх сёл
Армяне проводят акции протеста против согласованной двумя странами передачи Азербайджану четырёх сёл.

Жители Тавушской области на северо-востоке Армении в разных районах перекрыли межгосударственную трассу Воскепар-Ноемберян. Автомагистраль соединяет Ереван и Тбилиси.

Люди протестуют против соглашения между Арменией и Азербайджаном о делимитации границы, о котором 19 апреля объявило МИД Армении.

[Гарик Данелян, член Национальной ассамблеи Армении]:

«Требование людей – отказаться от этого незаконного процесса. Этот процесс можно провести при одном условии: когда за него выступит народ. Для этого его надо вынести на референдум. Вопрос изменения границ нужно вынести на референдум. Не один человек решает, что делать».

Азербайджан и Армения заявили, что передача – важная веха на пути к мирному соглашению после двух войн. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в этом процессе его страна получает снижение рисков, связанных с делимитацией границ и безопасностью.

Он также отметил, что фактически Азербайджан получает контроль только над двумя с половиной сёлами, поскольку остальная территория уже находилась под управлением Баку.

Азербайджанскими станут сёла Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Их армянская армия заняла в 1991-92 годах.

В этом районе впервые будет демаркирована государственная граница. На линии соприкосновения службу будут нести не военные, а пограничники.

[Елена, местная жительница]:
«Если кто-то хочет приехать сюда жить, пусть приезжает и живёт. Но не тюрки. Здесь не должно быть тюрков».

Стоит отметить, что эти сёла в основном заброшены. Однако они имеют стратегическое значение, поскольку находятся недалеко от главной автомагистрали Армении, ведущей к границе с Грузией. Через неё ведётся большая часть торговли страны. Также в этом районе находится трубопровод, по которому страна получает газ из России.
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