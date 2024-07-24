От шелкопрядов до изысканных ковров ручной работы. Фабрика по производству шёлка создала целый сектор промышленности в..

Как шёлк тутовых червей превращают в ковры в дельте Нила

От шелкопрядов до изысканных ковров ручной работы. Фабрика по производству шёлка создала целый сектор промышленности в египетском регионе Бухейра в дельте Нила.

На ферме выращивает домашнего тутового шелкопряда. Затем рабочие обрабатывают коконы и извлекают шёлковые нити. А рядом на соседней фабрике из шёлка вручную ткут ковры.

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[Исмаил Ибрагим, работник фабрики]:«Тутовый шелкопряд живёт 35 дней. Коконы собирают через 35 дней».

По словам руководителя проекта, фабрика открылась около пяти лет назад. Она помогла многим семьям города экономически.

[Рагаб Рабеа, менеджер проекта]:«Проект начался недавно. И теперь это основная отрасль в регионе Бухейра. Мы замкнули (производственный) цикл, начиная от яйца и червячка до кокона, шёлковых нитей и производства ковров, и потом до продажи, распространения на ярмарках и экспорта».

95% работников фабрики – женщины.

[Умм Сейф, работница фабрики]:«Мы кипятим воду, кладём в неё шёлк, и это занимает около 10-15 минут. Затем вынимаем его из горячей воды и кладём сюда, чтобы вытащить шелковые нити с помощью машины».

Из каждого кокона получается 900-1000 метров нити. Готовые ковры затем выставляют на ярмарках. Некоторые отправляются на экспорт.

Основатели проекта говорят, что готовы поделиться идеей, чтобы такие фабрики появились и в других регионах Египта.

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