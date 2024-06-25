Италия – Хорватия: гол на последних минутах и билет в плей-офф

Итальянские болельщики ликуют после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу. Поединок с Хорватией завершился со счётом 1:1, хотя у подопечных Златко Далича были все шансы на победу и даже выход на второе место в группе.

На 54-й минуте Лука Модрич отличился, забив гол в ворота Италии.

И только на 98 минуте счёт сравнял Маттиа Дзакканьи. Тем самым он вывел свою сборную на второе место в группе В, а также подарил ей билет в плей-офф.

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[итальянский болельщик]:

«Этот матч был великолепен. Гол на 98-й минуте, честно говоря, был неожиданным ещё и потому, что Дзакканьи вышел со скамейки запасных, и поэтому никто этого не ожидал. Действительно отличный гол».

[итальянская болельщица]:«Игра была плохой, но последний гол был потрясающим. Вперёд, Италия!» [итальянский болельщик]:«На самом деле это было больно. Я даже думал, что мы можем оказаться третьими в группе, но, к счастью, Дзакканьи пришёл нам на помощь, и мы справились».

Хорватия же стала третьей. У неё всё ещё есть шансы на выход в ⅛, однако они минимальны.

В тот же день Испания в третий раз одержала победу в групповом этапе. Она обыграла Албанию со счётом 1:0. Автором единственного гола на 13‑й минуте стал Ферран Торрес.

В итоге Испания, победившая в трёх играх, набрала девять очков и заняла первое место в группе В.

Албания же с одним очком завершает своё участие в Евро-2024.

[албанский болельщик]:«Мы гордимся, что проиграли со счётом 1:0. Думаю, в следующий раз мы вернёмся и будем сильнее. Но мы желаем Испании всего наилучшего. Теперь мы точно будем поддерживать её».

Следующий матч Испании, уже в одной восьмой чемпионата, состоится 30 июня. С какой командой она встретится, станет известно по результатам ближайших групповых игр.

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