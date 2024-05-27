«Карачи – бетонные джунгли»: экстремальная жара в Пакистане

Жители Карачи в Пакистане изнемогают от экстремальной жары. Вдоль дорог установили киоски с холодной водой. В..
Дата загрузки: 2024-05-27
При этом в густонаселённых бетонных кварталах город проживает около 15 миллионов человек.
Больничные палаты переполнены пациентами с тепловым ударом. Он возникает при слишком быстром повышении температуры тела. Тяжёлые формы могут привести к инвалидности или смерти.[Низамуддин Шейх, врач]:
«Мы вылечили около 300 пациентов, которые страдали от диареи, рвоты и лихорадки из-за сильной жары. Мы поставили им капельницы и отправили домой. Мы также строго проинструктировали их оставаться дома, пить больше воды и находиться в прохладных местах».
Метеорологи говорят, что волна тепла может продлиться, как минимум, две недели. Позже возможны новые скачки температуры. Облегчение может наступить только в конце июня, когда должны прийти муссонные дожди.
Власти призывают людей оставаться дома, пить воду и избегать ненужных поездок. Но рабочие говорят, что у них нет выбора. Строительные площадки не прекращают работу даже в самые жаркие дни.
Экологи говорят, что в городе температура ощущается ещё сильнее из-за бетонных зданий с очень небольшим пространством между ними, а также из-за отсутствия зелени.[Амир Аламгир, эколог]:
«По сути, мы превратили Карачи в бетонные джунгли. Существует множество проектов и жилищных схем, из-за которых температура в Карачи повысилась».
Волны жары – не единственная проблема, с которой сталкивается Пакистан. В последние годы из-за изменения климата страна также страдала от разрушительных наводнений.
В этом году в Пакистане зафиксировали самый влажный апрель с 1961 года: осадков было в два раза больше нормы. Проливные дожди убили десятки людей и уничтожили имущество и сельскохозяйственные угодья.
Теперь же волна тепла может усугубить и без того бедственное положение людей.
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