«Карачи – бетонные джунгли»: экстремальная жара в Пакистане

Жители Карачи в Пакистане изнемогают от экстремальной жары. Вдоль дорог установили киоски с холодной водой. В..

Жители Карачи в Пакистане изнемогают от экстремальной жары. Вдоль дорог установили киоски с холодной водой. В некоторых районах температура воздуха достигает 49 градусов по Цельсию.

При этом в густонаселённых бетонных кварталах город проживает около 15 миллионов человек.

Больничные палаты переполнены пациентами с тепловым ударом. Он возникает при слишком быстром повышении температуры тела. Тяжёлые формы могут привести к инвалидности или смерти.

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[Низамуддин Шейх, врач]:

«Мы вылечили около 300 пациентов, которые страдали от диареи, рвоты и лихорадки из-за сильной жары. Мы поставили им капельницы и отправили домой. Мы также строго проинструктировали их оставаться дома, пить больше воды и находиться в прохладных местах».

Метеорологи говорят, что волна тепла может продлиться, как минимум, две недели. Позже возможны новые скачки температуры. Облегчение может наступить только в конце июня, когда должны прийти муссонные дожди.

Власти призывают людей оставаться дома, пить воду и избегать ненужных поездок. Но рабочие говорят, что у них нет выбора. Строительные площадки не прекращают работу даже в самые жаркие дни.

Экологи говорят, что в городе температура ощущается ещё сильнее из-за бетонных зданий с очень небольшим пространством между ними, а также из-за отсутствия зелени.

[Амир Аламгир, эколог]:«По сути, мы превратили Карачи в бетонные джунгли. Существует множество проектов и жилищных схем, из-за которых температура в Карачи повысилась».

Волны жары – не единственная проблема, с которой сталкивается Пакистан. В последние годы из-за изменения климата страна также страдала от разрушительных наводнений.

В этом году в Пакистане зафиксировали самый влажный апрель с 1961 года: осадков было в два раза больше нормы. Проливные дожди убили десятки людей и уничтожили имущество и сельскохозяйственные угодья.

Теперь же волна тепла может усугубить и без того бедственное положение людей.

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