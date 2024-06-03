Стамбул: рухнул пятиэтажный дом

В Стамбуле рухнул жилой дом. Сообщают об одном погибшем и восьмерых пострадавших. Их вытащили из-под завалов..
Дата загрузки: 2024-06-04
Инцидент произошёл в районе Кючюкчекмедже в европейской части крупнейшего города Турции в 8:40 утра по местному времени. Здание было пятиэтажным. В момент обрушения почти напротив него стоял автобус, и люди ждали посадки. Обломки упали очень близко, но автобус благополучно отъехал.
Сначала из-под завалов извлекли семерых пострадавших. В том числе двоих – в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор Стамбула. Позже обнаружили ещё одного пострадавшего, а также тело погибшего.
Рухнувшее здание было построено 36 лет назад. Жилыми были только два верхних этажа. Остальные три занимали предприятия.
Что стало причиной обрушения – пока неясно. Никаких признаков сейсмической активности на тот момент в регионе не фиксировали. Взрывов тоже не было.
При этом инцидент снова поднял вопросы по поводу безопасности зданий в этом подверженном землетрясениям городе. Стамбул с населением 16 миллионов человек расположен недалеко от Северо-Анатолийского разлома. В 1999 году к югу от мегаполиса произошло землетрясение, в результате которого погибло не менее 18 тысяч человек.
По данным городских властей, 200 000 стамбульский зданий, в которых проживают 3 миллиона человек, нуждаются в срочном ремонте.
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