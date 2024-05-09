Парк на эстакаде вместо автомагистрали появится в Токио

Жители Токио получили возможность погулять по скоростной автомагистрали, которая находится на эстакаде прямо в центре города...

Жители Токио получили возможность погулять по скоростной автомагистрали, которая находится на эстакаде прямо в центре города. Движение машин здесь уже перекрыли. А в будущем планируют разбить здесь парк. Проект назвали «Небесный коридор».

Парк разместят на двухкилометровом участке автомагистрали KK Expressway. Он огибает фешенебельный торговый район Гиндза и находится в восьми метрах над землёй.

Автомагистраль пока окончательно не закрыли. Её только временно перекрыли, чтобы по ней могли прогуляться жители и гости Токио. Трёхдневное мероприятие назвали Ginza Sky Walk.

Многие рады увидеть город с высоты.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Канако Игути, жительница Японии]:«Я часто сюда приезжаю – в районы ниже – за покупками и в театр. Но с высоты всё воспринимается по-другому. Я поразилась, насколько город отсюда отличается».

Впервые о проекте заговорили в 2020 году. Он станет аналогом нью-йоркского Хай-Лайна. Там тоже есть парк над землёй. Его разбили на грузовой железнодорожной эстакаде.

При этом власти Токио отмечают, что проекты различаются.

[Масаси Васио, представитель администрации Токио]:«Хай-Лайн в Нью-Йорке расположен немного за пределами центра города. А эта скоростная автомагистраль проходит прямо через сердце столицы. Мы хотим максимально использовать это географическое положение при строительстве пешеходной дорожки».

Новый дизайн включит особенности районов, которые находятся под магистралью. Особое внимание уделят созданию новых зелёных насаждений.

[Масаси Васио, представитель администрации Токио]:«Мы хотим как можно больше интегрировать природную среду и надеемся создать зелёную аллею».

Участок надземной автомагистрали будет использоваться реже, поскольку в районе ведут строительство подземного шоссе.

Но до завершения проекта ещё далеко. Ожидается, что парк полностью откроют для публики в течение десяти лет.

Короткая ссылка на эту страницу: