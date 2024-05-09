Внутри Швейцарской гвардии, которая защищает Папу Римского

20-летний Максимилиан – один из новых рекрутов Швейцарской гвардии, которая защищает Пап Римских уже более 500..
Дата загрузки: 2024-05-09
На площади Святого Петра в Ватикане членов этого элитного подразделения видно сразу: они одеты в яркую жёлто-красно-синюю униформу и держат церемониальное оружие. Самая маленькая и самая старая армия в мире состоит из швейцарских католиков в возрасте от 19 до 30 лет. В неё берут исключительно мужчин.[Максимилиан Фишер, швейцарский гвардеец]:
«Моя мама всегда шутила, что, когда я подрасту, то смогу пойти в Швейцарскую гвардию. Не у многих есть такая возможность, потому что не так много людей являются швейцарцами, мужчинами и католиками. Всем этим требованиям нужно соответствовать».
Максимилиан проходил военную службу в Швейцарии. Потом подал заявку на вступление в эту гвардию. Для этого необходимо иметь «безупречный характер», а также рост не менее 174 сантиметров.[Максимилиан Фишер, швейцарский гвардеец]:
«В такой одежде мы выглядим очень средневековыми, но у нас есть современное оружие, у нас есть современные технологии, в нашем распоряжении есть другие технологии, которых мы просто не показываем».
Во время церемонии приведения к присяге новобранцы отряда численностью 135 человек преклонили колени перед Папой Франциском, подняли три пальца на правой руке – символ Святой Троицы – и поклялись служить понтифику до самой смерти.[Максимилиан Фишер, швейцарский гвардеец]:
«Мы клянемся Богом защищать Папу ценой своей жизни. И я абсолютно точно так же думаю, что я отдал бы свою жизнь за Папу. Именно для этого я здесь: защищать Папу».
Швейцарскую гвардию основал Папа Юлий II в 1506 году. Ранее она включала 110 гвардейцев. Однако Папа Франциск увеличил контингент, поскольку в 2025 году Ватикан посетят миллионы дополнительных паломников. В городе-государстве будут праздновать Юбилейный Святой год. Его отмечают раз в 25 лет.
В Швейцарской гвардии служат минимум два года и два месяца. При поступлении новобранцы должны быть одинокими. Но они могут вступить в брак, когда им исполнится 25 лет и они прослужат в гвардии более пяти лет.
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