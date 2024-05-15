Иракский парикмахер создаёт картины из волос клиентов

Парикмахер Хуссейн Фалих из Багдада мечтает когда-нибудь выставить свои работы в художественной галерее. Он создаёт особенные..
Дата загрузки: 2024-05-15
Парикмахер Хуссейн Фалих из Багдада мечтает когда-нибудь выставить свои работы в художественной галерее. Он создаёт особенные картины – вместо красок или карандаша использует состриженные волосы клиентов.
Этому творчеству Хуссейн посвятил уже много лет и накопил большой опыт. Говорит, что для картин использует волосы разного цвета.
[Хуссейн Фалих, парикмахер]:
«Я храню волосы. У меня целая коллекция волос, из которых я делаю картины. И я использую не все волосы (клиентов), а только определённые виды».
Парикмахер даже в жару не пользуется кондиционером или вентилятором – бережёт волосы. После стрижки сразу собирает ценный материал. Многим клиентам приятно, что их волосы превращаются в произведения искусства.
[клиент]:
«Хуссейн нашёл новое направление в творчестве. А я торговец картинами, инженер и художник. Стиль Хуссейна очень своеобразен. То, что остаётся после бритья или стрижки, он превращает в картины. И он прекрасно разбирается в этом деле».
Впрочем, не все бескорыстны.
[Хуссейн Фалих, парикмахер]:
«Иногда встречаются люди, которые добры ко мне, но некоторые говорят: «Это мои волосы. Сколько денег вы мне дадите?»»
Пока у Хуссейна нет возможности провести персональную выставку, но его картины можно увидеть в парикмахерской.
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