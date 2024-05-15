Лесной пожар приближается к канадскому городу, где находятся залежи нефтеносных песков

Лесной пожар охватил 21 гектар земли рядом с Форт-Мак-Мурреем – городским районом в муниципалитете Вуд-Баффало в..
Дата загрузки: 2024-05-15
Лесной пожар охватил 21 гектар земли рядом с Форт-Мак-Мурреем – городским районом в муниципалитете Вуд-Баффало в канадской провинции Альберта. В окрестностях района находятся богатые залежи нефтеносных песков.
Примерно 6000 жителей Форт-Мак-Муррея получили приказ об эвакуации.
[жительница Форт-Мак-Муррея]:
«Мы получили предупреждение и действуем быстро. Я попросила своих четверых детей с вечера собрать сумку».
По всей провинции Альберта горят десятки лесных пожаров. Некоторые вышли из-под контроля. Стихийное бедствие началось из-за сухой погоды. Ситуацию осложняют сильные ветры. Рядом с Форт-Мак-Мурреем скорость ветра достигает 40 километров в час. Огонь находится всего в 13 километрах от жилых районов.
[Джози Сент-Онж, сотрудница службы информации о лесных пожарах]:
«Пожарная активность в северо-восточном районе лесного пожара, вызванная юго-западными ветрами, возрастает. Огонь быстро распространяется. Поднимаются столбы дыма, и этим дымом заволакивает небо».
В тушении огня задействованы 14 вертолётов и пожарные самолёты.
Для эвакуированных открыли временное убежище в Эдмонтоне. Людей обеспечивают едой, одеждой и медицинской помощью.
В 2016 году Форт-Мак-Муррей уже пережил сильный лесной пожар. Тогда огонь уничтожил 2400 домов и строений. Тысячи людей были эвакуированы. Также пришлось приостановить добычу на нефтяных месторождениях. Площадь пожара достигла 590 000 гектаров. Ущерб от стихийного бедствия превысил три с половиной миллиарда долларов.
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