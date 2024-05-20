Подтверждена гибель президента Ирана Ибрагима Раиси

В горной местности Ирана завершена поисковая операция. В воскресенье здесь разбился вертолёт, в котором были президент..

В горной местности Ирана завершена поисковая операция. В воскресенье здесь разбился вертолёт, в котором были президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Власти подтвердили, что все находившиеся на борту погибли. Катастрофа случилась, когда вертолёт пересекал горную местность в условиях густого тумана. Предположительно, он врезался в вершину горы. При этом причину аварии официально ещё не назвали.

Первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер подтвердил факт гибели президента. Он может временно занять его пост. При этом, согласно конституции Ирана, в течение 50 дней в стране должны пройти внеочередные президентские выборы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который обладает высшей властью и имеет последнее слово в вопросах внешней политики и ядерной программы Ирана, попытался успокоить иранцев. Он заявил, что никаких сбоев в работе государственных учреждений не будет.

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Официальные лица и лидеры стран Ближнего Востока уже отреагировали на новость о гибели Ибрагима Раиси. Так, посты с соболезнованиями опубликовали премьер-министр Ирака, а также представители йеменских хуситов.

Президент Ирана был сторонником жёсткой линии. Его считали потенциальным преемником Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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