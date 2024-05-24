ЕКА отобрало студентов, которые полетят в космос

Француженка Софи Адено и бельгиец-люксембуржец Рафаэль Льежуа готовятся к полёту в космос. Совсем недавно они закончили..
Дата загрузки: 2024-05-24
А последний год они проходили базовую подготовку к длительной миссии на Международной космической станции. Туда они отправятся в 2026 году. Сначала Адено, затем Льежуа.
41-летняя Адено родилась во Франции. Она работает лётчиком-испытателем вертолёта ВВС.[Софи Адено, астронавт]:
«Это невероятно. Не хватает слов, чтобы описать, насколько я счастлива. Это будут два года интенсивных тренировок, множество экзаменов для квалификации, много новых научных экспериментов, которые предстоит подготовить. Это будет насыщенно и интенсивно, но я к этому готова».
36-летний Льежуа родился в Бельгии. Он биомедицинский инженер и нейробиолог, изучающий дегенеративные заболевания нервной системы. Он также летает на воздушных шарах и планерах.[Рафаэль Льежуа, астронавт]:
«Я чувствую себя прекрасно. Мы только что получили новости о заданиях, и я очень взволнован. Это новый шаг в этом невероятном приключении. Честно говоря, всё случилось немного раньше, чем я ожидал, но это здорово».
По словам генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера, его агентство недавно провело переговоры с НАСА о том, чтобы в лунной миссии «Артемида» три места выделили для европейских астронавтов. Однако они, вероятно, достанутся более опытным.
ЕКА полагается на НАСА и другие организации, чтобы доставлять своих астронавтов в космос.
В целом последнее обучение ЕКА закончили пять астронавтов. Агентство планирует до 2030 года отправить на Международную космическую станцию всех пятерых. Ещё двенадцать студентов отобрали в резерв. Базовую подготовку они пока не проходили.
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